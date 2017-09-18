368 bin öğrenci ders başı yaptı

2017-2018 eğitim öğretim yılının ilk ders zili bugün çaldı. İl genelinde anaokulu ve ana sınıflarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde toplam 368 bin 106 öğrenci ve 22 bin 680 öğretmen bugün ders başı yaptı

368 BİN ÖĞRENCİ

2 milyona yaklaşan nüfusumuz ile Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olan Kocaeli’de bugün 368 bin 106 öğrenci ders başı yaptı. Anadolu’da çok sayıdaki il nüfusundan fazla öğrenci sayısına sahibiz. Bugünden itibaren 8 ay süreyle Kocaeli kenti çok daha hareketli günler yaşayacak. 22 bin 680 öğretmen de bugün göreve döndü.

TÖREN TBMM’DE

2017-2018 eğitim öğretim dönemi ilimizdeki resmi açılış töreni bugün saat 10.00’da Kültür Tepesi’nde Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başlayacak. Saat 11.00’de ise Yuvam Akarca Mahallesi’nde bulunan TBMM okulunda resmi tören gerçekleştirilecek ve ilk ders zili Vali Hüseyin Aksoy tarafından çalınacak.

SIKI GÜVENLİK

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte ilimizde yeni bir uygulamada devreye sokulacak. Okulların güvenliğinin sağlanması amacıyla, ders giriş ve çıkış saatlerinde polis ve jandarma emniyeti sağlamak için çevre güvenliğini alarak, öğrencilerin güvenli bir şekilde okula girmelerini ve ailelerine ulaşmalarını sağlayacak. İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, “Eğitime sorunsuz başlayacağız” dedi.