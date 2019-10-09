banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi'ne doğru

63 otomobil ve 126 sporcunun katılımıyla 12-13 Ekim'de gerçekleştirilecek

37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi'ne doğru

09 Ekim 2019 Çarşamba 10:19

 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 6. yarışı olan 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi, 12-13 Ekim'de koşulacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezonun 6. yarışı olan ve aynı zamanda Türkiye Historic Ralli Şampiyonası ile Zafer Vatansever Ralli Kupası'na da puan veren 37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi'ne 63 otomobil ve 126 sporcu katılacak.

Yarışlar, 12 Ekim Cumartesi günü saat 11.30'da İzmit'teki alışveriş merkezindeki açılış seremonisiyle başlayacak. Ekipler daha sonra "Ford Otosan", "Transit", "Courier" ve "Custom" özel etaplarını geçerek saat 16.00'dan itibaren Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi otoparkındaki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi seyirci özel etabı ile ilk günü tamamlayacak.

Ekipler rallinin son gününde "Otosan", "Transit" ve "Courier" etaplarını bir kez daha geçtikten sonra, "Custom-2" avantaj etabında genel klasman ve sınıflarında ekstra puan kazanabilmek için ter dökecek.

Genel klasman ve sınıflarda büyük bir mücadeleye sahne olması beklenen sezonun son toprak rallisinde, ekipler 2 gün boyunca 100,46 kilometresi özel etap olmak üzere toplamda 292,44 kilometre yol katedecek.

Ford Otosan 37. Kocaeli Rallisi, pazar günü saat 15.00'te finiş seremonisi ve ödül töreniyle son bulacak.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
BENİ ANNEMİN DUALARI KORUYOR BENİ ANNEMİN DUALARI KORUYOR
Büyükşehir konservatuvarı öğrencileri tecrübe kazanıyor Büyükşehir konservatuvarı öğrencileri tecrübe...
"Sanayi kenti" turizmde de iddialı olucak
SEKA Kâğıt Müzesi, Konya Bilim Festivali’nde SEKA Kâğıt Müzesi, Konya Bilim Festivali’nde
Başkan Büyükakın, ‘’Kocaeli’yi sanayi şehri olarak görmeyin’’ Başkan Büyükakın, ‘’Kocaeli’yi sanayi şehri...
Gebze Fen İşleri çalışmalara hız verdi Gebze Fen İşleri çalışmalara hız verdi
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

BENİ ANNEMİN DUALARI KORUYOR
Beyaz perdenin lastik kızı olarak anılan Nurdan Paksoy, sporcu kimliğinin yanında oyunculukta da başarıdan...

Haberi Oku