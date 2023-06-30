37. Kent Bayramlaşması Gerçekleştirildi

Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz’ın selamlama ve teşekkür konuşmasıyla başlayan program Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın konuşmalarıyla devam etti.

Herkesin Kurban Bayramını tebrik ederek sözlerine başlayan Vali Yavuz; “Türkiye’ye örnek olabilecek birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının en üst seviyeye çıktığı şehir Kocaeli’dir. Kocaeli her anlamda lider olan bir şehir ve bu tabloda bunun en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Bu bayram iki bayramı bir arada yaşıyoruz. Hepinizin bildiği gibi birincisi mübarek Kurban Bayramı diğeri ise; İzmit’in kurtuluşudur. Bu vesileyle Devletimizin kurucusu, Kurtuluş Savaşımızın eşsiz komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve yine İzmit’te Kocaeli’de çok önemli katkılar sunmuş mili mücadele kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum.

Bayramların yardımlaşma ve dayanışma günleri olduğuna değinen Vali Yavuz, bu müstesna günleri bir fırsat bilerek özümüzde zaten var olan yardımlaşma ve dayanışmanın en üst seviyeye çıkarılmasının hepimizin en temel görevi oluğunu belirtti.





Kutsal Değerlerimize Yapılan Saldırılar Kabul Edilemez

Kutsal Kitabımız Kur’an-ı Kerime karşı yapılan saldırılara ilişkin eleştirilerde bulunan Vali Yavuz: “Özellikle İsveç’te kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e yapılan bu alçakça saldırı bir nefret suçudur. Avrupa ortaya koyduğu tutum ve davranışlarıyla sadece kendi değerlerini korumakta ama diğer inançlara ait kutsal değerler ve düşünceler söz konusu olduğunda son derece ayrımcı ve maksatlı yaklaşımlar sergilemeye devam etmektedir. Bu tür anlayış ve davranışlar dünya barışına asla katkı sunmayacaktır. Yapılan bu tutum ve davranışları kabul etmemiz mümkün olmayacağı gibi kutsal Kitabımıza ve değerlerimize saygı gösterilmesini herkesten, her kesimden beklediğimizi ifade etmek istiyorum.”

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Büyüklüğünü Test Ettik

Deprem bölgesine olan yardımlara değinerek Kocaelilere özel teşekkür etmek istediğini belirten Vali Yavuz: “Özellikle 6 Şubat’ta yüzyılın depremi meydana geldiğinde bölgeye en büyük yardımları yapan şehir Kocaeli olmuştur. Asrın felaketinin meydana geldiği ilk dakikalardan itibaren depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’a görevlendirildim. İki ay bölgede görev yaptım. Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ilçe belediye başkanlarımızla, onların ekipleriyle, tüm kurumlarımızla, STK’lar ve gönüllülerimizle birlikte deprem bölgesinde gece gündüz demeden, dinlenmeden hizmet etmeye gayret ettik ama en büyük pay sizlerin, tüm Kocaelili hemşehrilerimin. Hesaplamalarıma göre yaklaşık 3 Milyar TL’yi bulan bir yardımı afetzede kardeşlerimize ulaştırdık. İş insanından ev hanımına, öğretmenine, minicik yürekleriyle kocaman bir iş yapan öğrencilerimize, sanayicilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza kısaca Kocaeli’deki herkese bir kez daha minnet ve şükran duygularımı ifade etmek istiyorum. Kimi arasak, bir istesek iki verdiler, üç verdiler ve o şehirlere ciddi katkı sundular, hepinizden Allah razı olsun. Bir kez daha Türk Milletinin, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin büyüklüğünü test ettik ve zor zamanlarda nasıl bir araya geldiğimizi ortaya koyduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan defalarca bölgeye geldi, emir ve talimatlar verdi, bizleri motive etti, Bakanlarımız oradaydı çalışma şevkimizi artırıp, her konuda desteklediler. Bu vesileyle bir kez daha depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Halen tedavi gören yaralılarımız var onlara da acil şifalar diliyorum.

37. Kent Bayramlaşmasının düzenlenmesinde emeği, katkısı olan herkese teşekkür eden Vali Yavuz; “Kent Bayramlaşmasının düzenlenmesinde emeği bulunan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine, Kent Konseyi Başkan ve üyelerine, kısaca bu önemli buluşmada emeği, katkısı bulunan herkese ve buraya gönülleriyle katılan sizlere en derin saygı, sevgi ve teşekkürlerimi sunuyor, hepinizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Seddar Yavuz beraberindeki protokol üyeleri ile birlikte programa katılan vatandaşlarla tek tek bayramlaşarak geleneksel hatıra fotoğrafı çektirdiler.





Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen bayramlaşmaya; Vali Seddar Yavuz’un yanı sıra Kocaeli Milletvekilleri; Sadettin Hülagü, Veysal Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman, Harun Özgür Yıldızlı, Nail Çiler, Hasan Bitmez, Mehmet Aşıla, Deniz Eğitim ve Öğretim - Garnizon Komutanlığı Deniz Albay Kurmay Başkanı Gülhan Yılmaz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Vali Yardımcıları; Ali Ada ve Şenol Kaya, İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü V. Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı, İlçe Belediye Başkanları, daire müdürleri, Kocaeli Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz ve kent konseyi üyeleri, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, sivil toplum kuruluş temsilcileri, Muhtar Dernek Başkanları, muhtarlar, Şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı