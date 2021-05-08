38 Günde 100 Ton Deniz Salyası Toplandı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi’nde etkili olan deniz salyasıyla mücadele ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mevsimsel nedenlerden dolayı İzmit Körfezi’nde görünen ve denizlerde balıkçılık faaliyetlerinin durmasına sebep olan deniz salyasıyla (müsilaj) mücadele ediyor. 38 gündür süren mücadele kapsamında deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla 100 ton deniz salyası toplandı.

DENİZ UÇAĞIYLA GÖZLENİYOR

Marmara Denizi genelinde balıkçıların avlanmalarını durduran deniz salyası, 38 gün önce İzmit Körfezi’nde görülmeye başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Körfezi sahillerinde her geçen gün etkisini arttırarak yayıldığı alanın genişlediği görülen deniz salyasıyla mücadeleye başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışma kapsamında deniz denetim uçağı ile deniz salyasının etkili olduğu bölgeleri tespit ediliyor.

DENİZ SÜPÜRGELERİYLE TOPLANIYOR

Deniz denetim uçağı ile deniz salyasının etkili olduğu bölgeler tespit edilerek, belirlenen noktalara deniz süpürgesi ve amfibik araç yönlendiriliyor. Deniz süpürgesi ve amfibik araçlarla deniz salyası toplanıyor. Denizden alınarak çuvallara doldurulan yapışkan madde, bertaraf edilmek üzere İZAYDAŞ’a yönlendiriliyor.

38 GÜNDE 100 TON DENİZ SALYASI TOPLANDI

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışma kapsamında 38 günde deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla toplam 100 ton deniz salyası toplandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce, mücadele çalışmaları sürdürülüyor.



















