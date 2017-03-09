39 Kişi Gözaltına Alındı !

- Uyarılara rağmen izinsiz yürüyüşe devam eden gruba müdahale eden polis 35'i kadın, 39 kişiyi gözaltına aldı

- Kocaeli'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla izinsiz yürüyüş düzenlemek isteyen gruba müdahale eden polis 35'i kadın 39 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet ve Cumhuriyet caddeleri arasında yürüyüş yolu "Halkevi'' mevkisinde toplanan Kocaeli Kadın Platformu üyesi bir grup, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Parkı'na kadar yürüyüş yapmak istedi.

Polis, uyarılara rağmen izinsiz yürüyüşe devam etmek isteyen gruba müdahalede bulunarak 35'i kadın, 39 kişiyi gözaltına aldı.







KOCAELİ (AA)