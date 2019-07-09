4 haftada 469 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin cankurtaranları, deniz sezonunun 4’üncü haftasında da Kocaeli sahillerinde görevlerini sürdürüyor. İtfaiyenin Su Kazalarını Engelleme Merkezi (KOSKEM) bünyesinde faaliyet gösteren cankurtaranlar, olası boğulma vakalarına anında müdahale ederek boğulmaların önüne geçiyor. Sivil toplum kuruluşlarının da görev aldığı 200 cankurtaran yaz aylarında vatandaşların rahatça denize girebilmeleri için sahillerde nöbet tutuyor. 1-7 Temmuz tarihleri arasında vatandaşların boğulma vakalarına müdahale eden KOSKEM cankurtaranları, 143 kişiyi boğulma tehlikesinden kurtardı.

SÜREKLİ GÖZLEM YAPIYORLAR

Havaların ısınması ile yoğunlaşan sahillerde can kaybının yaşanmaması için cankurtaranlar daha da dikkatli gözlem yapıyor. Sahilden dürbünle denizi tarayan cankurtaranlar, jet-skilerle devriye gezerek açığa yüzen vatandaşları kıyılara doğru yönlendiriyor. Olası vakalara da hızlı bir şekilde müdahale ediliyor. 1-7 Temmuz tarihleri arasında cankurtaranlar, 5 sahil bölgesinde yaşanan 143 boğulma vakasına müdahale etti.

57 VATANDAŞA SAĞLIK HİZMETİ

Cankurtaranlar tarafından Cebeci bölgesinde 82, Kumcağız bölgesinde 34, Bağırganlı bölgesinde 11, Karamürsel bölgesinde 12 ve Bayramoğlu bölgesinde 4 kişi kurtarıldı. Sezon başından bu yana kurtarılanların sayısı ise toplam 469 kişi oldu. Ayrıca KOSKEM görev bölgelerinde 57 vatandaşa ambulans birimleri tarafından sağlık hizmetleri verildi.

10 BÖLGEDE HİZMET VERİLİYOR

KOSKEM Kocaeli sınırları içerisindeki Kandıra Karadeniz bölgesinde Cebeci, Kumcağız, Miço Bayanlar, Kerpe, Sarısu, Seyrek, Bağırganlı plajları İzmit Körfezi’nde Karamürsel ile Bayramoğlu Halk Plajı ve Bayramoğlu Bayanlar plajı dahil 10 bölgede hizmet veriyor. Ekipler haftanın yedi günü 10.00 -18.00 saatleri arasında cankurtaranlık hizmeti sunuyor. Büyükşehir bünyesinden ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan yaklaşık 200 kişilik ekip görev yapıyor.

RİP AKINTISINA DİKKAT

Boğulmaların başlıca sebebi olan (RIP) içe çeken akıntı hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacı ile 10.000 adet el broşürü hazırlanarak sezon içerisinde dağıtımı yapılacak. Sesli anons sistemlerini de kuran KOSKEM ekipleri, gerekli durumlarda vatandaşlara uyarı ve ikaz yapılabilecek.

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