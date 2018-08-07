4 İlçede Elektrik Kesintileri

10.08.2018 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Dilovası ilçesinde saat 09:00 ile 10:00 arasında Diliskelesi Mah.,
10.08.2018 tarihinde Dilovası ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Diliskelesi Mah.,
10.08.2018 tarihinde Dilovası ilçesinde saat 16:00 ile 17:00 arasında Diliskelesi Mah.,
10.08.2018 tarihinde Dilovası ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Diliskelesi Mah.,
11.08.2018 tarihinde Darıca ilçesinde saat 15:00 ile 18:30 arasında Bağlarbaşı Mah.,
11.08.2018 tarihinde Darıca ilçesinde saat 15:00 ile 18:30 arasında Bağlarbaşı Mah.,
11.08.2018 tarihinde Darıca ilçesinde saat 15:00 ile 18:30 arasında Bağlarbaşı Mah.,
11.08.2018 tarihinde Darıca ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Osman Gazi Mah.,
11.08.2018 tarihinde Darıca ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Osman Gazi Mah.,
11.08.2018 tarihinde Darıca ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Osman Gazi Mah.,
12.08.2018 tarihinde Çayırova ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Sekerpınar Mahallesı Mah., Cumhurıyet Mahallesı Mah.,
12.08.2018 tarihinde Gebze ilçesinde saat 14:00 ile 18:00 arasında Balçık Köyü,
13.08.2018 tarihinde Darıca ilçesinde saat 09:00 ile 10:00 arasında Bağlarbaşı Mah., Fevzi Çakmak Mah.,
13.08.2018 tarihinde Darıca ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Bağlarbaşı Mah., Fevzi Çakmak Mah.,
13.08.2018 tarihinde Darıca ilçesinde saat 16:00 ile 17:00 arasında Bağlarbaşı Mah., Fevzi Çakmak Mah.,
13.08.2018 tarihinde Çayırova ilçesinde saat 08:30 ile 10:30 arasında Akse Mah.,
13.08.2018 tarihinde Çayırova ilçesinde saat 11:00 ile 13:00 arasında Akse Mah.,
13.08.2018 tarihinde Çayırova ilçesinde saat 11:00 ile 13:00 arasında Akse Mah.,
13.08.2018 tarihinde Çayırova ilçesinde saat 11:00 ile 13:00 arasında Akse Mah.,
13.08.2018 tarihinde Gebze ilçesinde saat 13:30 ile 15:30 arasında Yenikent Mah.,
13.08.2018 tarihinde Çayırova ilçesinde saat 13:30 ile 15:30 arasında Akse Mah.,
13.08.2018 tarihinde Gebze ilçesinde saat 13:30 ile 15:30 arasında Yenikent Mah.,
13.08.2018 tarihinde Gebze ilçesinde saat 08:30 ile 10:30 arasında Yenikent Mah.,
13.08.2018 tarihinde Gebze ilçesinde saat 08:30 ile 10:30 arasında Yenikent Mah.,