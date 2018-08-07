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4 İlçede Elektrik Kesintileri

SEDAŞ'tan yapılan açıklamada belirtilen tarih ve saatlerde önümüzdeki günlerde Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova'da planlı elektrik kesintisine gidilecek.

4 İlçede Elektrik Kesintileri

07 Ağustos 2018 Salı 11:42

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10.08.2018 Tarihinde bakım ve onarım çalışması çerçevesinde Dilovası ilçesinde saat 09:00 ile 10:00 arasında Diliskelesi Mah.,


10.08.2018 tarihinde Dilovası ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Diliskelesi Mah.,

10.08.2018 tarihinde Dilovası ilçesinde saat 16:00 ile 17:00 arasında Diliskelesi Mah.,


10.08.2018 tarihinde Dilovası ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Diliskelesi Mah.,


11.08.2018 tarihinde Darıca ilçesinde saat 15:00 ile 18:30 arasında Bağlarbaşı Mah.,


11.08.2018 tarihinde Darıca ilçesinde saat 15:00 ile 18:30 arasında Bağlarbaşı Mah.,


11.08.2018 tarihinde Darıca ilçesinde saat 15:00 ile 18:30 arasında Bağlarbaşı Mah.,


11.08.2018 tarihinde Darıca ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Osman Gazi  Mah.,


11.08.2018 tarihinde Darıca ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Osman Gazi  Mah.,


11.08.2018 tarihinde Darıca ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Osman Gazi  Mah.,


12.08.2018 tarihinde Çayırova ilçesinde saat 09:00 ile 16:00 arasında Sekerpınar Mahallesı  Mah., Cumhurıyet Mahallesı  Mah.,


12.08.2018 tarihinde Gebze ilçesinde saat 14:00 ile 18:00 arasında Balçık Köyü,


13.08.2018 tarihinde Darıca ilçesinde saat 09:00 ile 10:00 arasında Bağlarbaşı Mah., Fevzi Çakmak  Mah.,


13.08.2018 tarihinde Darıca ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Bağlarbaşı Mah., Fevzi Çakmak  Mah.,


13.08.2018 tarihinde Darıca ilçesinde saat 16:00 ile 17:00 arasında Bağlarbaşı Mah., Fevzi Çakmak  Mah.,


13.08.2018 tarihinde Çayırova ilçesinde saat 08:30 ile 10:30 arasında Akse Mah.,


13.08.2018 tarihinde Çayırova ilçesinde saat 11:00 ile 13:00 arasında Akse Mah.,


13.08.2018 tarihinde Çayırova ilçesinde saat 11:00 ile 13:00 arasında Akse Mah.,


13.08.2018 tarihinde Çayırova ilçesinde saat 11:00 ile 13:00 arasında Akse Mah.,


13.08.2018 tarihinde Gebze ilçesinde saat 13:30 ile 15:30 arasında Yenikent Mah.,


13.08.2018 tarihinde Çayırova ilçesinde saat 13:30 ile 15:30 arasında Akse Mah.,


13.08.2018 tarihinde Gebze ilçesinde saat 13:30 ile 15:30 arasında Yenikent Mah.,


13.08.2018 tarihinde Gebze ilçesinde saat 08:30 ile 10:30 arasında Yenikent Mah.,


13.08.2018 tarihinde Gebze ilçesinde saat 08:30 ile 10:30 arasında Yenikent Mah., 


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