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4 işçinin öldüğü trafik kazası

Gebze ilçesinde karşı şeride geçen işçileri taşıyan minibüsle tırın çarpışması sonucu, 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma kapsamında işçilerin çalıştığı temizlik firmasının sahibi tutuklandı

4 işçinin öldüğü trafik kazası

21 Şubat 2018 Çarşamba 10:54

 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4 işçinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin soruşturma kapsamında işçilerin çalıştığı temizlik firmasının sahibi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin soruşturma kapsamında, kusurlu olduğu değerlendirilen firma sahibi Z.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, kazada yaralanan ve hastanedeki tedavisi süren minibüs sürücüsü Ahmet Yılmaz'ın da taburcu olduktan sonra adliyeye çıkarılacağı öğrenildi. 


- Olay

Cumartesi günü Anadolu Otoyolu Kuzey Yanyol'dan Ankara yönüne giden Ahmet Yılmaz'ın kullandığı, bir temizlik firmasında çalışan işçileri taşıyan 41 U 3929 plakalı minibüs, Gebze Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde kontrolden çıkarak refüjü aşıp karşı şeride geçmiş ve bu yönden gelen Fatih Kanbur'un kullandığı 41 VF 985 plakalı tırla çarpışmıştı.

Kazada, Özlem Gültekin (42) ve Zekeriya Özel (41) olay yerinde, Melek Korkut ile Ayfer Altuner de kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmiş, minibüs sürücüsü Yılmaz ile Ayten Altuner yaralanmıştı. Kocaeli'de 4 işçinin öldüğü trafik kazası

- Gebze ilçesinde karşı şeride geçen işçileri taşıyan minibüsle tırın çarpışması sonucu, 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin soruşturma kapsamında işçilerin çalıştığı temizlik firmasının sahibi tutuklandı

 Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4 işçinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin soruşturma kapsamında işçilerin çalıştığı temizlik firmasının sahibi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 4 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin soruşturma kapsamında, kusurlu olduğu değerlendirilen firma sahibi Z.Y. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, kazada yaralanan ve hastanedeki tedavisi süren minibüs sürücüsü Ahmet Yılmaz'ın da taburcu olduktan sonra adliyeye çıkarılacağı öğrenildi. 





AA
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