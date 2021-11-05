4 Mevsim Kocaeli Fotoğraf Yarışmasına Katılım İçin Son 2 Hafta

"Turizm Şehri Kocaeli” temalı ve ödüllü 4 Mevsim Kocaeli Fotoğraf Yarışmasına katılım için kısa bir süre kaldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, fotoğraf sanatı aracılığı ile 12 ilçesiyle birlikte Kocaeli’nin doğal, tarihi, turistik, sosyal ve kültürel öğelerini belgeleyerek kentimizin tanınmasını sağlamak amacı ile 4 Mevsim Kocaeli Ulusal Fotoğraf Yarışması düzenliyor. Bu sene 10. kez düzenlenen yarışma için son başvuru tarihi ise 17 Kasım Çarşamba.

4 KATEGORİDE YARIŞILACAK

Ulusal yarışmada Mavi Bayraklı plajları, doğa turizmi parkurları, kültürel zenginlikleri, geçmişten günümüze gelen tarihi, festivalleri, fuarları, zengin biyo çeşitliliğiyle dört mevsim turizm şehri olan Kocaeli’nin turizm değerlerinin belgelenmesi hedefleniyor. Yarışmanın kategorileri de tüm bu unsurları kapsayacak şekilde belirlendi. Bu yıl onuncusu gerçekleşecek olan ‘4 Mevsim Kocaeli 10. Ulusal Fotoğraf Yarışması’na katılacak fotoğraf severler, Kocaeli’de Doğa ve Macera-Kocaeli’de Kültürel Zenginlik-Kocaeli’de Tarihi ve Kültürel Yapılar ve Kocaeli’de Yaban Hayat olmak üzere 4 kategoride yarışacak.

ÖDÜLLER SİZİ BEKLİYOR

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında Kocaeli’nin turistik değerleri bir fotoğrafçı ve turist gözüyle yarışacaklar için her kategoride birinci 5.000TL, ikinci 3.000TL, üçüncü 2.000TL para ödülü kazanacak. Yine her kategoride 2 mansiyon ödül bedeli de 1.000’er TL olarak belirlendi.

SON BAŞVURU “17 KASIM”

Yarışmaya katılım http://4mevsim.kocaeli.bel.tr adresinden dijital ortamda ve JPEG formatında yapılacak. 0262 31810 00 (2338-2308) numaradan da bilgi edinilebilecek yarışmaya dair tüm bilgiler http://4mevsim.kocaeli.bel.tr web sayfasında yer alıyor. Son katılım tarihi 17 Kasım 2021 olan yarışmanın seçici kurulu 21-22 Kasım tarihlerinde dereceye giren fotoğrafları belirleyecek. 26 Kasım’da sonuç bildirgesi yayınlanacak.





















