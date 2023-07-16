4 Yaşındaki Kız Çocuğu, 7 Metrelik Şişme Oyun Parkından Düşerek Yaralandı

Olay, Kavaklı Mahallesi Sahil Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 yaşındaki G.T. isimli kız çocuğu yaklaşık 7 metre yükseklikteki şişme oyun parkının kaydırağından kaymak istedi. O sırada şişme parkın yırtık bir noktasından dipteki astara düştü. Olayı görenler hemen yardıma koşarken 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar verildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şişme oyun parkı söndürüldü. 4 yaşındaki yaralı kız çocuğu sağlık ekiplerince ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinde çalışma yürüten polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.

İHA