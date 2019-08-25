"40 milyon lira borcum var" Önceki dönem Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker ilk defa borçlar hakkında konuştu. Açtı ağzını yumdu gözünü “Böyle bir borç yok, hayali söylemleri boş verin” diyen Adnan Köşker, “Elimde evraklarım var 40 milyon lira bir borcum var. SSK’ya ise yapılandırılmış 140 milyon borcum var. Oda benden önceki dört döneme ait” ifadelerini kullandı.

25 Ağustos 2019 Pazar 19:58

Kocaeli siyasetinin gündemi beledilerin borçları. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, belediyenin toplam borcunun 429 milyon TL olarak açıklamıştı. Açıklanan bu borç rakamı ile ilgili önceki dönem Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker konuştu. Köşker, “Böyle bir borç yok, hayali söylemleri boş verin” dedi.



PİYASA BORÇU 40 MİLYON, ALACAĞIMIZ DA VAR

Büyükşehir Belediyesi’nden sonra 429 milyon TL ile en borçlu belediye gösterilen Gebze Belediyesinin önceki dönem belediye başkanı Adnan Köşker, bu iddialara sert cevap verdi. Köşker, “Öyle bir borç, piyasa borcu yoktu. 40 milyon piyasa borcu vardı zaten 40 milyon lira alacak, karşılığı vardı. O da alacağımız var kamudan” ifadelerini kullandı.



ÜÇ BELEDİYE BAŞKANINDAN GELEN SSK BORÇLARI VAR

“Diğeri ise zaten yapılandırılmış 140 Milyon borç vardı, o da benden önce dört belediye başkanından gelen SSK borçları. Elimde evraklarım var 40 milyon lira bir borcum var. O da adam sürekli iş yapıyor ya, gecikmiş borç değil yani adam iş yapmış devamlı yani devamlı devam eden bir cari hesap gibi düşünün. Yani adam iş yapmış almış faturasını gelmiş o da ödenmiş gitti”





HAYALİ SÖYLEMLERİ BOŞ VERİN

“Böyle bir borç yok, hayali söylemleri boş verin. Öbürü kamu borcu da benden önceki 4 belediye başkanın döneminden kalan borçları ödedim. Ben onun yükünü ödemişim, benden sonraki gelen de bu borçları ödeyecek o öyle öyle devam edecek. SSK borçları bunlar, devlete olan borçlar ama o kadar değil.



429 MİLYON TL BÜTÇE İLE BIRAKMIŞIM

“Biz profesyonel adamız, yaptığımız işlerin yanında 429 milyon TL bütçe ile bırakmışız. Bu borcun sıfırlanması için kapıda malı alırken para ile almanız lazım. O borçta sırf bana ait bir borç değil, 150 milyon borç benden önce gelen belediye başkanlarına aittir bu da bütün belediyelerde böyledir”



HİÇ KİMSE SSK PARASINI ÖDEMİYOR

“Kimsenin suçu değil, hiç kimse SSK parasını ödemiyor daha sonra devlet yapılandırıyor. Bu daha sonra iller bankasından kesiliyor, bu yani harcanmış, çarçur edilmiş bir bor değil. Öyle algılanan bir borç değil böyle gezmiş, dolaşmış, içmiş diye bir borç değildir. Bu borç SSK borcudur ve bu zamana kadar hiçbir belediye başkanı ödemez, gider yol yapar, asfalt yapar, bina yapar. Bu bütçeyi oraya harcadığı için onu da ödeler. Nasılsa devlet der o yüzden öteler” ifadelerini kullandı.



Kaynak: Bugün Kocaeli