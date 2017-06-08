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400 yıllık tarih yeniden canlanıyor

Gebze’nin tarihi bir değeri restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılacak. Tarihi Su Dolabı’nın restorasyon çalışmaları, Gebze Belediyesi tarafından başlatıldı. Başkan Köşker, Tarihi Su Dolabındaki çalışmaları yakında takip ediyor.

400 yıllık tarih yeniden canlanıyor

08 Haziran 2017 Perşembe 11:39

Başkan Köşker talimat verdi, çalışmalar başladı! Gebze’nin tarihi bir değeri restorasyon çalışmalarıyla ayağa kaldırılacak. Tarihi Su Dolabı’nın restorasyon çalışmaları Gebze Belediyesi tarafından başlatıldı. Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Gebze Alaettin Kurt Stadının yanında bulunan Tarihi Su dolabındaki çalışmaları yerinde inceledi. Gebze Belediyesi tarafından Anıtlar Yüksek Kurulundan alınan onayla 400 yıllık yapı olan Tarihi Su Dolabı’nda restorasyon çalışmalarına başlandı. Atıl halde bulunan tarihi yapıda sökme işlemlerini tamamlayan ekipler, çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Yılsonunda bitmesi planlanan tarihi su dolabında çalışmalar aslına bağlı kalacak şekilde sürdürülüyor.
ASLINA UYGUN MİMARİDE CANLANACAK
Çalışmaların büyük bir titizlikle ve yoğun bir şekilde sürdüğü Tarihi Su Dolabı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyen Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “400 yıllık bir tarihi değeri bulunan Tarihi Su Dolabını aslına uygun şekilde yeniden kazanmak için çalışmalara başlandı. Anıtlar Yüksek Kurulu’ndan alınan onay ile bu tarihi değerimizi yeniden gün yüzüne çıkarmak için başlattığımız çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Gebze sadece bir sanayi şehri değil, tarihi ve kültürel değerleriyle de çok önemli bir şehir. Biz bu değerlere sahip çıkmalıyız. Burada yapılan çalışmalarda kesinlikle aslına bağlı kalınarak 400 yıllık tarihi bir yapıya yeniden hayat veriyoruz” dedi.
 
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