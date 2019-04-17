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41 Burda AVM’de 23 Nisan Coşkusu

Kocaelilileri ilklerle buluşturarak, özel deneyimler yaşatan 41 Burda AVM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı‘nda minik ziyaretçilerini ‘Kukuli Konserleri’ ile karşılıyor…

41 Burda AVM'de 23 Nisan Coşkusu

17 Nisan 2019 Çarşamba 15:14

Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen ve açıldığı günden itibaren Kocaeli’nin alışveriş, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 41 Burda AVM, minik ziyaretçilerini TRT Çocuk ekranlarında severek izledikleri Kukuli çizgi filminin sevilen şarkılarından oluşan konserlerle karşılıyor.

Kocaali’de ilk kez 41 Burda AVM’de minik ziyaretçiler ile buluşacak olan Kukuli konserleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu birlikte yaşamaya davet ediyor. Çocuklar, şarkılarıyla çok sevdikleri çizgi film karakteri Kukuli ve arkadaşlarının en yeni maceraları, birbirinden eğlenceli öğretici çocuk şarkıları ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu, 41 Burda AVM’de, şenlik havasında kutlayacak.

41 Burda AVM’de 20- 21- 22 ve 23 Nisan tarihlerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak ücretsiz düzenlenecek, şarkıların söylenip oyunların oynanacağı Kukuli konserleri etkinliği 15.00, 17.00 ve 19.00 seanslarında minik ziyaretçileri ile bulaşacak.

19 Nisan 18.00-19.30 saatleri arasında ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl düzenlediği 23 Nisan Uluslararası Çocuk Şenliği için Estonya, Irak, Kuzey Osetya, Filistin, Dağıstan, Svaziland ve Tunus’tan gelen çocuklar dans gösterileri ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu 41 Burda AVM’de ziyaretçilerle kutlayacak.

Küçük Şeyler Anaokulu’nun minik öğrencileri ise 23 Nisan Salı günü 13.00 -15.00 saatleri arasında koro şarkıları, cimnastik gösterileri, orff-ritm gösterisi, deney çalışmaları ve sosis balon etkinlikleri ile 41 Burda AVM ziyaretçilerine şölen havasında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yaşatacak.

41 Burda AVM, 19-20-21-22 ve 23 Nisan tarihlerinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın coşkusunu birlikte yaşamak üzere ziyaretçilerini bekliyor.

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