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41 Genç’te 5. Dönem Başlıyor!

Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in eğitim alanındaki en önemli çalışmalarının başında gelen 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi’nde 5. Dönem başlıyor. İlk dersin 11 Ocak’ta yapılacağı projeye katılmak isteyen öğrenciler katılım şartlarını 0 262 642 82 41 numaralı telefondan öğrenebilecekler

41 Genç'te 5. Dönem Başlıyor!

05 Ocak 2019 Cumartesi 14:41

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Geleceğin lider kadroları Gebze’de yetişmesinin hedeflendiği “41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi” projesinde 5. dönem başlıyor.  Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker’in talimatları doğrultusunda hayata geçirilen ve ismini Kocaeli’nin plakasından alan ve amacı yarının teminatı olan gençlerin kendilerini en iyi şekilde yetiştirimleri ve aralarında güçlü liderler çıkarmak olan 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi’nin yeni dönem katılımcı öğrencileri; 22 okuldan 10. ve 11. sınıf öğrencileri arasında yapılan mülakatlar sonucunda belirlenecek.


İLK DERS 11 OCAK’TA


Katılımcı gençlerin; kendilerini ve toplumlarını tanımları konusunda farkındalık oluşturmalarına rehberlik ederek; kendisinin ve toplumunun kalitesini yükseltmeye yönelmiş, tarihsel kimliğinin ve rolünün farkında, okulunda ve mahallesinde sosyal sorumluluk, spor, sanat ve eğitim çalışmalarında lider olarak katkı sağlamaları hedeflendiği 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi’nin 5. Döneminde ilk ders 11 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek. Projede yer almak ve mülakatlara katılmak isteyen öğrenciler 0 262 642 82 41 numaralı telefondan bilgi alabilirler.


YÜZDE 50 ÜNİVERSİTE BAŞARISI


İstanbul Şehir Üniversitesi ve Gebze Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi’nin geçmiş dönem katılımcı gençlerinin üniversite sınavlarında aldıkları güzel sonuçlar da projenin ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı. Yüzde ellinin üzerinde üniversite yerleşme başarısı gösteren projenin katılımcı öğrencileri, geleceğin lideri olma yolunda ilk adımları atmış oldu.  


GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ


Yoluna emin adımlarla devam eden projenin mimarı olan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Gençler bizler için çok değerli. Onlar bizlerin yarınları ve onları yarınlara en iyi şekilde hazırlamak bizlerin asli görevi. Bu kapsamda Gebze Belediyesi olarak eğitime her alanda önem ve destek veriyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle 4 yaşından üniversiteyi kazanan kadar çocuklarımızın her zaman yanlarında oluyor, destekliyoruz. Biz gençlerimize güveniyoruz ve onlarda bizlerin güvenlerini boşa çıkarmıyor. Bunun en büyük kanıtı da gençlerimizin başarıları” ifadelerini kullandı.

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