41 Genç’te 5. Dönem Başlıyor!



İLK DERS 11 OCAK’TA



Katılımcı gençlerin; kendilerini ve toplumlarını tanımları konusunda farkındalık oluşturmalarına rehberlik ederek; kendisinin ve toplumunun kalitesini yükseltmeye yönelmiş, tarihsel kimliğinin ve rolünün farkında, okulunda ve mahallesinde sosyal sorumluluk, spor, sanat ve eğitim çalışmalarında lider olarak katkı sağlamaları hedeflendiği 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi’nin 5. Döneminde ilk ders 11 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek. Projede yer almak ve mülakatlara katılmak isteyen öğrenciler 0 262 642 82 41 numaralı telefondan bilgi alabilirler.



YÜZDE 50 ÜNİVERSİTE BAŞARISI



İstanbul Şehir Üniversitesi ve Gebze Belediyesi işbirliğinde hayata geçirilen 41 Genç 41 Gelecek Liderlik Eğitimi Projesi’nin geçmiş dönem katılımcı gençlerinin üniversite sınavlarında aldıkları güzel sonuçlar da projenin ne kadar faydalı olduğunu bir kez daha kanıtlamıştı. Yüzde ellinin üzerinde üniversite yerleşme başarısı gösteren projenin katılımcı öğrencileri, geleceğin lideri olma yolunda ilk adımları atmış oldu.



GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ



Yoluna emin adımlarla devam eden projenin mimarı olan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Gençler bizler için çok değerli. Onlar bizlerin yarınları ve onları yarınlara en iyi şekilde hazırlamak bizlerin asli görevi. Bu kapsamda Gebze Belediyesi olarak eğitime her alanda önem ve destek veriyoruz. Hayata geçirdiğimiz projelerle 4 yaşından üniversiteyi kazanan kadar çocuklarımızın her zaman yanlarında oluyor, destekliyoruz. Biz gençlerimize güveniyoruz ve onlarda bizlerin güvenlerini boşa çıkarmıyor. Bunun en büyük kanıtı da gençlerimizin başarıları” ifadelerini kullandı.