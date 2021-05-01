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41 kişiye Kocaelispor forması

Büyükşehir Belediyesi sosyal medya üzerinden yapılan çekilişle 41 kişiye Kocaelispor forması hediye etti.

41 kişiye Kocaelispor forması

01 Mayıs 2021 Cumartesi 12:54

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi şehrin marka takımı Kocaelispor’a destek vermeye devam ediyor. Üst lige çıkmak için tüm Kocaelispor camiası kenetlenirken başarılarda pay sahibi olan Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya üzerinden de şehrin takımına destek veriyor. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya üzerinden yapılan çekilişle 41 kişiye Kocaelispor forması hediye etti.

 

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Spor Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen 41 kişiye Kocaelispor forması kampanyası, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Medya İnstagram hesabı üzerinden yapıldı. Kısa süre içinde ilgi gören paylaşım taraftarlar arasında da beğenildi.

 

41 ŞANSLI KİŞİ FORMLARI KAZANDI, ÇEKİLŞLER DEVAM EDECEK

Yapılan paylaşımla 41 şanslı taraftar çekilişle forma kazandı. Kısa süre içinde hazırlanan hediye formalar, Spor Kenti Kocaeli etiketiyle sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Kocaelispor’a destek amaçlı yapılan çekilişler ise devam edecek.

 

İŞTE KAZANANLAR

Kazananların formalarını teslim almak için sosyal medya üzerinden Büyükşehirle irtibat kurması gerekiyor. Çekilişle forma kazanan 41 kişi ise şöyle oldu.

@unzilesirin

@esmanisa75

@prrenses_

@f_yasin_b

@bekir.gunce

@emrgrgn10

@sevginurmaman

@alime.ozturk.41

@yuksel.yalcinn

@fatmapoyrazoktay

@xramazan41

@recepkaraoglu41

@oktayondin

@ilk_sen_oku

@ogzhn.ksknn

@cihatyol

@fatih_aydogdu76

@sberkefe

@tubacakirbiricik

@nuriyeyavuzsar

@sadiman4161

@themirrrylmz

@sahin.akbay_41

@ismailergul87

@rabiacetin41

@8898.mustafa

@kubracbc_

@fatma.uysal4141

@kzyavs

@sumeyye.gzy

@ayse_er41

@nur__kagz

@hsn_41

@orkuncakar41

@c.acr41

@miralaysd

@recepxx1966

@o.ozturk41

@muratduz05

@zitozeynep

@komikyok




 

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