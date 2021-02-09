425 No`lu Hatta Güzergah Değişikliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Gebze’de hizmet veren 425 No.lu hatta güzergah değişikliğine gitti. Yeni güzergah uygulaması 10 Şubat 2021 çarşamba günü itibariyle başlayacak.

GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen talep ve güncel gereksinimlerden dolayı toplu taşımada güzergah değişiklikleri yapıyor. Bu kapsamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı Gebze’de hizmet veren 425 No.lu KBB Garaj, M.Sinan, Gebze, Marmaray ve Dudayev Parkı arası hizmet veren hatta güzergah değişikliğine gitti. Vatandaşların talebi üzerine gerçekleşen yeni güzergah uygulaması 10 Şubat 2021 çarşamba günü itibariyle başlıyor.

“TÜVTÜRK İSTASYONU KALKIŞLI”

TÜVTÜRK İSTASYONU KALKIŞ - 1968. Sokak, İbrahimağa Caddesi (Akse Sapağındaki Metro Çalışması Süresince İbrahimağa Caddesi - Muammer Aksoy Caddesi - 854. Sokak - Issıkgöl Caddesi Güzergahını Kullanır) - Issıkgöl Caddesi - Bosna Caddesi - Ragıp Demirkol Bulvarı. - Muammer Aksoy Caddesi - İstiklal Caddesi - Uğur Mumcu Caddesi - Erişler Meydanı - Yunus Emre Caddesi - Pir Sultan Caddesi - Muammer Aksoy Caddesi - 2356/1. Sokak - Mimar Sinan Caddesi - Köroğlu Caddesi - 6. Sokak - Mimar Sinan Caddesi - Ankara Caddesi - Aşık Veysel Caddesi - Vatan Caddesi - 2146. Sokak (Çarşamba Günleri Semt Pazarı Nedeniyle Ankara Caddesi - Yeni Bağdat Caddesi - Yavuz Selim Caddesi) Yaşar Doğu Caddesi - Topçular Caddesi - Yeni Bağdat Caddesi - İlyasbey Caddesi - Anibal Kavşağı - İstanbul Caddesi - Develi Mevki - Eskihisar Feribot Yolu (Fatih Devlet Hastanesi Önündeki Metro İstasyon Çalışması Nedeniyle Bu Güzergah Geçici Olarak Hizmet Dışıdır.) - İstasyon Caddesi - Şantiye Sokak - Reşat Nuri Gündeki Caddesi - Dr. Zeki Acar Caddesi - İstasyon Caddesi - Ali Arıcan Caddesi - Mezarlık Sokak - Kaplan Caddesi - Dudayev Parkı/Sahil Cami Varış.

“DUDAYEV PARKI/SAHİL CAMİ KALKIŞLI”

Dudavev Parkı/Sahil Cami Kalkış - Kaplan Caddesi - Mezarlık Sokak - Karaaslan Caddesi - İstasyon Caddesi - Dr. Zeki Acar Caddesi - Reşat Nuri Gündekin Caddesi - 1405. Sokak - İstasyon Caddesi - 1458. Sokak - Eskihisar Feribot Yolu - Develi Mevki (Fatih Devlet Hastanesi Önündeki Metro İstasyon Çalışması Nedeniyle Bu Güzergah Geçici Olarak Hizmet Dışıdır.) - İstanbul Caddesi - Atatürk Caddesi - Hükümet Caddesi - Anibal Kavşağı - İlyasbey Caddesi - Yeni Bağdat Caddesi - Topçular Caddesi - Yaşar Doğu Caddesi - 2146. Sokak - Vatan Caddesi - Aşık Veysel Caddesi (Çarşamba Günleri Semt Pazarı Nedeniyle Yavuz Selim Caddesi - Yeni Bağdat Caddesi Güzergahını Kullanır.) - Yeni Badat Caddesi - Mimar Sinan Caddesi - 6. Sokak - Köroğlu Caddesi - Mimar Sinan Caddesi - 2356/1. Sokak - Muammer Aksoy Caddesi - Pir Sultan Caddesi - Yunus Emre Caddesi - Erişler Meydanı - Uğur Mumcu Caddesi - İstiklal Caddesi - Muammer Aksoy Caddesi - Ragıp Demirkol Bulvarı - Bosna Caddesi - Issıkgöl Caddesi - (Akse Sapağındaki Metro Çalışması Süresince Issıkgöl Caddesi - 855. Sokak - Muammer Aksoy Caddesi - İbrahimağa Caddesi Güzergahını Kullanır.) İbrahimağa Caddesi - 1968. Sokak - Tuvtürk İstasyonu Varış.







