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429 Kişiye Para Cezası Kesildi

Kocaeli'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 429 kişiye para cezası verildi.

429 Kişiye Para Cezası Kesildi

28 Aralık 2020 Pazartesi 09:57

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, dün 739 iş yeri denetlendi, 13 bin 803 kişi kontrol edildi.

Denetimlerde maske takmayan 71, yasaklanan yerlerde sigara içen 15, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 343 kişiye idari para cezası uygulandı.

Kontroller sırasında çeşitli suçlardan aranan 39 şüpheli yakalandı.

Salgının yayılmasının önlenmesine yönelik uygulanan trafik tedbirleri kapsamında da bin araç denetlendi.




AA
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