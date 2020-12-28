47 bin 424 kişiye hasta nakil hizmeti verildi . Hasta nakil hizmeti, 2020 yılında hızır gibi yetişti

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yatalak ve yürüyemeyecek haldeki hastaların sağlık kuruluşlarına, oradan da evlerine nakledilmelerini sağlayan Ambulans Nakil Hizmeti, 2020 yılında pandemi kurallarına uygun olarak vatandaşlara hizmet verdi. Büyükşehir Çağrı Merkezi numarası olan 153’ü aramanın yeterli olduğu hizmetten geride bıraktığımız yılda 47 bin 424 kişi yararlandı.

BİR TELEFON KADAR YAKIN

Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’nce sunulan “Ambulans Nakil Hizmeti” kentin önemli bir ihtiyacını karşılıyor. 2020 yılında da devam eden anlamlı hizmet için, vatandaşların 153 Büyükşehir Çağrı Merkezi’ni araması yeterli. Komuta merkezindeki hemşireler tarafından değerlendirilen çağrılar ile yönlendirilen mavi ambulanslar en kısa sürede adrese ulaşıyor.

22 AMBULANSLA NAKİL HİZMETİ

2020 yılında yatalak ve yürüyemeyecek haldeki 47 bin 424 hastaya ambulans nakil hizmeti sunuldu. 22 mavi ambulansın hizmet verdiği çalışmada, hasta vatandaşların evlerinden alınıp sağlık kuruluşlarına, tedavileri bitince yine evlerine ulaştırılması sağlandı. Hasta vatandaşların ve yakınlarının büyük memnuniyetini kazanan örnek çalışma Kocaeli’nin genelinde yürütüldü.

İL DIŞINA DA GİDİLİYOR

Öte yandan Kocaeli il sınırları içerisinde sunulan tüm hizmetler ücretsiz olup, il dışlarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile belirtilen fiyat tarifesi uygulanıyor. Bu doğrultuda yine 2020 yılında Bin 147 il dışı hasta nakil hizmeti verildi.

EK GÖREVLER

Ambulans hizmeti ayrıca Kocaeli il sınırları içerisinde tüm etkinliklerde de sunuluyor. 2020 yılında spor müsabakalarında, çeşitli tatbikatlarda ve yaz döneminde Kandıra sahillerinde bin 205 ek görev hizmeti verdi.

ÜST SEVİYEDE SALGIN TEDBİRİ

Covid-19 salgınında iş yükü ve sorumluluğu artan Sağlık İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı Hasta Nakil ekipleri, salgına rağmen tam kapsamlı bir şekilde 24 saat hizmet vermeye devam etti. Hastaneye ulaştırılan vatandaşlar, tedavilerin ardından hasta nakil ambulansları ile yine evlerine geri bırakıldı. Vatandaşların güvenli ve sağlıklı bir şekilde hastaneye ulaşabilmeleri sağlamak amacıyla salgına karşı tüm tedbirlerin alındığı ambulanslar düzenli olarak dezenfekte edildi. Virüse karşı alınan tedbirler kapsamında hasta nakli gerçekleştirecek olan personel özel koruma kıyafetleri giyiyor. Virüsün bulaşmasını engellemek için yapılan dezenfekte çalışmalarında Sağlık Bakanlığı onaylı insan sağlığına zarar vermeyen biyosidal ürünler kullanılıyor.

























