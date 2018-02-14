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"48 yıl daha onunla yaşamaya hazırım"

- Kocaeli'de 1970 yılında görücü usulüyle evlenen Zehra-Şevket Varol çifti, sadakat ve sevginin en güzel örneklerinden birini ortaya koyuyor

14 Şubat 2018 Çarşamba 11:36

Kocaeli'de yaşayan Şevket-Zehra Varol çifti, 48 yıllık evlilikleriyle gençlere örnek oluyor. 

İzmit ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde iki katlı evlerinde yaşamlarını sürdüren 71 yaşındaki Şevket Varol ile 64 yaşındaki Zehra Varol, yaşamın zorluklarını birbirlerine duydukları sevgiyle aşıyor. 

Lösemi hastası eşiyle yakından ilgilenen Şevket Varol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle 1970 yılında görücü usulüyle evlendiklerini söyledi. 

O dönem annesinin eşi Zehra'yla evlenmesi için temennide bulunduğunu anlatan Varol, "Allah nasip etti, evlendik. İkimiz de Allah'ın sevgili kuluymuşuz hiçbir problemimiz olmadı. Allah herkese de bizim gibi bir evlilik nasip etsin." dedi. 

Varol, baba mesleği kamyonculuğu ortaokuldan beri sürdürdüğünü, şehirlerarası kamyon şoförü olduğu için haftanın 6 günü evden dışarıda olduğunu dile getirerek, kendisinin para kazandığını eşinin de bu parayı doğru değerlendirdiğini kaydetti. 

- "Birbirlerine sahip çıksınlar"

Bu sayede bir evi ve yazlığı olduğunu aktaran Varol, şöyle devam etti:

"Darlıklardan geçtik, şimdi bugünler bize cennet geliyor. Yeni evlenenler için söylüyorum, birbirlerine sahip çıksınlar. Sahip çıkarlarsa her şeyin üstesinden gelirler ama yiyelim, içelim, israf etmeyelim. Bir olayla karşılaşılır, darlık çekilebilir, bolluk çekilebilir ama birbirine destek çok önemli. Bizim de maddi anlamda zor dönemlerimiz oldu ama hep birbirimize destek olduk."

Lösemi tedavisi gören Zehra Varol da evlendikleri zaman eşinin kardeşleriyle 5 aile aynı apartmanda oturduklarını dile getirerek, şunları söyledi: 

"Evimiz ayrı ama yemekleri beraber yiyorduk, sadece uyumak için evimize giderdik. Tek sofrada otururduk. Herkesin birbirine saygısı vardı. Sevgi vardı. Kimsenin şikayeti yoktu. Şu an tabi evimiz oldu, yazlığımız oldu. Allah eşimin eksikliğini göstermesin. Kimsenin yuvasının huzurunu bozmasın, zorluklar da yaşadık ama çok şükür Allah'a mutluyuz." 



AA
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