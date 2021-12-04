5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü Kutlama Mesajı

5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 87. yıldönümünü hep birlikte kutluyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, 1934 yılında Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını vermiştir. Devletimiz, dünyada kadına bu hakkı veren devletlerin başında gelmektedir. Aynı dönemde Avrupa, Amerika ve Asya´daki birçok devletin bu haktan mahrum oldukları unutulmamalıdır.





Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk´ün, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkını verdiği 1934 yılından günümüze kadar kadınlarımız; eğitimden sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına, siyasetten ekonomiye kadar hayatın her alanında başarıyla görev almışlar ve almaya da devam edeceklerdir.





Aziz Türk Milletinin tarihinde kadınlarımız her zaman cesareti, azmi, fedakârlığı ve çalışkanlığı ile var olmuştur. Türk kadını, toplumun inşasında en temelde yerini almıştır. Kadınlarımızın anayasa ile haklarının güvence altına alınması ve siyasal alanda söz sahibi olması, ülkemizin ekonomik ve sosyal alanlarda kalkınmasına da çok önemli katkılar sağlamıştır. Kadınlarımız da eğitimden spora, sanattan bilime, ekonomiden siyasete kadar pek çok alanda başarılarını kanıtlamış, ülkemizi gururla temsil etmiş ve etmektedirler.





Bu düşüncelerle tüm kadınlarımızın, ‘Kadın Hakları Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor; sevginin, şefkatin ve özverinin simgesi olan kadınlarımıza başarı, sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyor; saygılarımı sunuyorum.

















Seddar YAVUZ

Kocaeli Valisi







































