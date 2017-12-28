5 bin 500 hayvana Şefkat eli uzandı





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 2017 yılında Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Mobil Kısırlaştırma Aracı ile sokak hayvanlarına hizmet verdi. 2017 yılı boyunca 5 bin 500 sokak hayvanı tedavi edilerek sağlığına kavuşturuldu. Yıl içerisinde bin 755 öğrenci de bakımevini ziyaret etti.

2017’DE 5 BİN 500 SOKAK HAYVANI TEDAVİ EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Gebze Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Mobil Kısırlaştırma Aracı ile sokak hayvanlarına hizmet verdi. Kaza ve başka sebeplerle merkezlere getirilen 5 bin 500 sokak hayvanına çeşitli tedaviler uygulanarak iyileştirildi.

5 BİN 300 SOKAK HAYVANI KISIRLAŞTIRILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde bulunan Kandıra yolu üzerindeki Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, 2017 yılında haftanın 7 günü hizmet vermeye devam etti. Hayvanlar için her türlü imkânın sağlandığı merkezde 5 bin 300 sokak hayvanı kısırlaştırıldı. Sokak hayvanlarının trafik kazalarından iç - dış parazit uygulamalarına, üst solunum yolu enfeksiyonlarından viral enfeksiyonlara kadar tedavisi sağlandı.

HAYVAN SEVGİSİ AŞILANDI

Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde haftanın 7 günü 10.00-12.00 ve 14.30-16.30 saatleri arasında ziyaretçi kabul edildi. Yıl içerisinde 46 okul ve bin 755 öğrencinin ziyarette bulunduğu bakımevlerinde, engelli öğrencilere de hayvan sevgisi aşılanarak eğitimleri açsından olumlu katkı sağlandı.