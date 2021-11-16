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5 Kişinin Öldüğü Öğrenci Servisi Kazasıyla İlgili Soruşturma Sürüyor

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir kadın ile 4 öğrencinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi kazasıyla soruşturma devam ediyor.

5 Kişinin Öldüğü Öğrenci Servisi Kazasıyla İlgili Soruşturma Sürüyor

16 Kasım 2021 Salı 14:29


KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, bir kadın ile 4 öğrencinin hayatını kaybettiği öğrenci servisi kazasıyla soruşturma devam ediyor.

Kocaeli Servis Araçları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Ahmet Taşçı, yaptığı açıklamada, kaza nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Aracın odaya kayıtlı olduğunu belirten Taşçı, kazanın ardından aracın özelliklerini incelediğini aktardı.

Denetim görevinin odalarda olmadığını savunan Taşçı, şunları kaydetti:

"Bu araba 2020 model olsaydı evrakları da tam olsaydı bu kaza yine olacaktı çünkü bu arabadan kaynaklanmadı ki insandan kaynaklandı. Bu araba okul taşıtı değil, yaşı tutmuyor. Şoförün ne olduğu belli değil. Biri denetleyecek bunları. Her şeyi emniyetten mi bekleyelim? Burada binlerce okul var. Niçin okul müdürleri, yetki onlarda olduğu halde denetlemiyorlar? Bizdeki evraklara göre, araç fabrika servisi olmalıydı, okul servisi yapılmamalıydı. Belgesi yok. Zaten belge alamaz. Adam gelir, benden faaliyet belgesini alır, gider. Adam nerede çalışır, ne iş yapar biz bilmeyiz."

Taşçı, aracın kaydının geçen yıl yapıldığını ve sahibinin Amerika'da yaşadığını, aracı kiraya verdiğini öğrendiklerini belirtti.

Öte yandan kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

- Kaza

Çayırova ilçesinde, 9 Kasım'da meydana gelen kazada, Mehmet Ö. idaresindeki 41 P 0860 plakalı servis midibüsü, Beylikbağı Ankara ve Fikri Altıokka caddelerinin kesiştiği mevkide yoldan geçen kadına çarptıktan sonra bağlantı köprüsünden dere yatağına devrilmişti.

Kazada, midibüsün çarptığı Birsen Giriş ile öğrenci Mert Efe Akıllı (13) hayatını kaybetmiş, servis sürücüsü Mehmet Ö. ile araçtaki 19 öğrenci yaralanmıştı.

Öğrencilerden Esma Nur Avcı (14), Rabia Üst (14) ve Ege Yılmaz (15) kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetmişti.





AA
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