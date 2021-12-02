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5 Körüklü Otobüs Büyükşehir’e Teslim Edildi

Büyükşehir’in satın aldığı 210 otobüsten 5 adet körüklü araç daha teslim edildi. Böylece toplamda 89 adet araç Kocaeli’ye geldi

5 Körüklü Otobüs Büyükşehir'e Teslim Edildi

02 Aralık 2021 Perşembe 12:02


 

Toplu taşıma seferberliği başlatarak kent halkına daha hızlı ve konforlu ulaşım imkânı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılan 129 otobüsün 89 adedi teslim alındı. Son olarak 18 metrelik 5 adet körüklü araç daha Kocaeli’ye geldi. 160 yolcu taşıma kapasiteli BMC marka araçlar, engelli erişimine de uygun.

 

BAŞKAN BÜYÜKAKIN DUYURDU

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yeni araçların geldiği haberini dün akşam saatlerinde sosyal medya hesaplarından duyurarak, “5 yeni otobüs daha geldi. Öz kaynaklarımızla aldığımız 210 yeni otobüsün 89'unu teslim aldık. Kaldı 121… Yeni otobüslerimiz geliyor” dedi. #ÇalışıncaOluyor etiketiyle paylaşımda bulunan Başkan Büyükakın, araçların seyir halindeki görsellerini paylaştı.

 




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