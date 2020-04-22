5 Milyarlık Prestij Proje

Metro inşaatının devam etmesi Gebzeli esnaf ve vatandaşlar tarafından takdir ve Sevinç’le karşılanıyor İnşaatın devam etmesi Gebze ve darıcalılara moral veriyor





İnşaat da çalışanlar İçin. başta Korona virüse karşı sağlıklı güvenli mesafe olmak üzere tüm önlemler alınıyor Gebzeliler metronun bir an önce tamamlanıp hizmete açılmasını istiyor





Türkiye’nin en büyük sanayi merkezlerinden bir olan trafik ve ulaşımın büyük sorun olduğu Gebze bölgesinde Darıca ile Gebze Organlze sanayi bölgelerini bir birine bağlayacak Gebze metrosu Gebze’nin trafik sorununun çözümüne büyük katkı sunacak









Gebze Metro İmalatı ile ilgili Bilgi





Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın metro inşaatı ile yakından ilgileniyor





Gebze Darıca Metro İnşaatı Tüm Hızıyla Devam Ediyor : Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredilen Gebze-Darıca arası Metro inşaatı ile yakından ilgilenip sürekli incelemeler gerçekleştiriyor geçtiğimiz günlerde

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve proje yetkililerin de katıldığı inceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Metro inşaatı çalışmalarında hiçbir aksama yok. Şu anda aşağıdaki tünellerin inşası safhasına gelindi. İnşaat çalışmaları hiçbir şekilde aksamadan hatta eskisinden çok daha hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi.





“GEBZE’NİN EN PRESTİJLİ VİZYON PROJESİ OLACAK”

Gebze Kent Meydanı’ndaki çalışmaların olabilecek en hızlı şekilde devam ettiğini açıklamasında belirten Başkan Büyükakın, “Kent merkezindeki istasyon çalışmamız da 52 metreye kadar inilenecek. Dolayısıyla inşaatın güvenliği açısından çok önemli tedbirler alıyoruz. Her safada adım adım ilerliyoruz. Zaman zaman bu önlemler nedeniyle inşaat bir iş planı çerçevesinde ilerlemektedir. Kent meydanındaki bu inşaat çalışması ekiplerimizin ve şantiye çalışanlarımızın gayretleriyle devam etmektedir.





5 Milyar Liraya mal olacak