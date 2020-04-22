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5 Milyarlık Prestij Proje

Korona virüse karşı tüm sağlık önlemleri alınarak Gebze Darıca Metro İnşaatı Devam Ediyor

5 Milyarlık Prestij Proje

22 Nisan 2020 Çarşamba 13:10

Metro inşaatının devam etmesi Gebzeli esnaf ve vatandaşlar tarafından  takdir ve Sevinç’le karşılanıyor  İnşaatın devam etmesi Gebze ve darıcalılara moral  veriyor 

İnşaat da çalışanlar İçin. başta  Korona virüse karşı  sağlıklı güvenli mesafe olmak üzere  tüm önlemler alınıyor  Gebzeliler metronun bir an önce tamamlanıp hizmete açılmasını istiyor 

Türkiye’nin en büyük sanayi merkezlerinden bir olan trafik ve ulaşımın büyük sorun olduğu Gebze bölgesinde Darıca ile Gebze Organlze sanayi bölgelerini bir birine bağlayacak Gebze metrosu Gebze’nin trafik sorununun çözümüne büyük katkı sunacak 


    Gebze   Metro İmalatı ile ilgili Bilgi

Büyükşehir Başkanı Tahir Büyükakın metro inşaatı ile yakından ilgileniyor 

Gebze Darıca Metro İnşaatı Tüm Hızıyla Devam Ediyor : Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na devredilen Gebze-Darıca arası Metro inşaatı ile yakından ilgilenip  sürekli  incelemeler gerçekleştiriyor geçtiğimiz günlerde 
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve proje yetkililerin de katıldığı inceleme sonrası bir açıklama yapan Başkan Büyükakın, “Metro inşaatı çalışmalarında hiçbir aksama yok. Şu anda aşağıdaki tünellerin inşası safhasına gelindi. İnşaat çalışmaları hiçbir şekilde aksamadan hatta eskisinden çok daha hızlı bir şekilde devam ediyor” dedi.

“GEBZE’NİN EN PRESTİJLİ VİZYON PROJESİ OLACAK” 
Gebze Kent Meydanı’ndaki çalışmaların olabilecek en hızlı şekilde devam ettiğini açıklamasında belirten Başkan Büyükakın, “Kent merkezindeki istasyon çalışmamız da 52 metreye kadar inilenecek. Dolayısıyla inşaatın güvenliği açısından çok önemli tedbirler alıyoruz. Her safada adım adım ilerliyoruz. Zaman zaman bu önlemler nedeniyle inşaat bir iş planı çerçevesinde ilerlemektedir. Kent meydanındaki bu inşaat çalışması ekiplerimizin ve şantiye çalışanlarımızın gayretleriyle devam etmektedir. 

  5 Milyar Liraya mal olacak 
Yaklaşık 5 Milyar TL’lik maliyeti olan Metro Projesi’nin Bakanlığı’na devredilmesine rağmen projeyi yakından takip eden ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün’den çalışmalarda gelinen son nokta hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, “Kocaeli’deki ulaşım ağını yeniden yapılandırıyoruz ve raylı sistemlerin payını artırmak için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Ulaşımdaki raylı sistemin payını da artırmak için bakanlığımızla yakın mesai yapıyoruz. Raylı sistemlerin ulaşımdaki payı arttıkça daha güvenli ve konforlu bir ulaşıma halkımız ulaşmış olacak” açıklamasını yaptı.






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