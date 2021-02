5 Milyon TL Toplu Taşıma Esnafının Hesabına Yatırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yılın ilk meclis toplantısında toplu taşıma esnafına 3 ay süreyle yakıt desteği vereceğini duyurmuş ve karar meclisten geçmişti. Bu kapsamda yaklaşık 2 bin toplu taşıma esnafına 3 ay süreyle verilecek 15 milyon TL’lik desteğin ilk dilimi olan 5 milyon TL’lik kısmı hesaplara yatırıldı.

TOPLU TAŞIMA ESNAFINA DESTEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Covid-19 salgınının Türkiye’de görüldüğü ilk tarih olan 2020 yılı mart ayı itibariyle bütün imkanlarını seferber ederek esnaf, kamu ve vatandaşların yardımına koştu. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pandemi süresince yaptığı çalışma ve destekler ile örnek olarak gösterilirken bu çalışmalarına bir yenisini ekledi.

15 MİLYON TL’LİK DESTEK

Pandemi döneminde en çok sıkıntı yaşayan esnaflardan biri de toplu taşıma esnafı oldu. Salgın nedeniyle yolcu sayısı düşen ve sosyal mesafe nedeniyle yarı kapasiteli çalışan toplu taşıma esnafına pandemi sürecinde 17 milyon 600 bin TL’lik destek vermişti. Salgın süresince işleri düzelmeyen toplu taşıma esnafına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın bir müjde daha vermiş, 3 ay süreyle Kocaeli’nde toplu taşıma esnafına yakıt desteği verileceğini duyurmuştu. Ocak ayı meclisinde oy birliğiyle alınan karar ile 15 milyonluk yakıt desteği teklifi kabul edildi.

5 MİLYONLUK İLK ÖDEME YAPILDI

Kocaeli genelinde 2 bin 180 toplu taşıma esnafını ilgilendiren 15 milyon TL’lik destek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu ve Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt bir araya geldi. Görüşmede Ulaşım Dairesi Başkanı Ahmet Çelebi de hazır bulundu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma esnafına vereceği 15 Milyon TL’lik desteğin ilk dilimi olan 5 Milyon TL’lik kısmı toplu taşıma esnafının hesaplarına yatırıldı.

“ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ”

Türkiye’nin koronavirüs salgınıyla mücadele ettiğini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu; “Salgının ardından işyerleri kapatıldı. Bu süreçte yüzde 50 kapasite sınırlaması getirilen hem de sefer sayısına devam eden tek esnafımız toplu taşıma esnafımız. Onlar hem müşteri kaybettiler, hem de insanlar sokağa çıkmamasına rağmen çalışmaya devam ettiler. Daha önce toplu taşıma esnafımıza 17 Milyon 600 bin liralık bir desteğimiz olmuştu. Ocak ayı meclisimizde yeni bir karar alındı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın önerisiyle 3 ay süreyle Kocaeli’nde toplu taşıma esnafına yakıt desteği verileceğini belirtmişti. Bugün bunun için bir araya geldik. Söz verilen 15 Milyon TL’lik yakıt desteğinin ilk dilimi olan 5 Milyon TL’si bugün hesaplara yatırıldı” ifadesini kullandı.

“KOCAELİ YİNE ÖNCÜ OLDU”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman esnafın yanında olduğu belirten Kocaeli Otobüsçüler ve Minibüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt; “Pandemi süresince ciddi anlamda maddi bir zararımız oldu. Bu süreçte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her zaman bizim yanımızda oluyor. Daha önce 17 Milyon TL’lik bir destek verilmişti. Şimdide toplamda 15 Milyon TL’lik 3 ay süreli yakıt desteği verilecek. Bu yardımın ilk dilimi bugün hesaba yattı. Zararımızın karşılaşması anlamında başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve Genel Sekreterimiz Balamir Gündoğdu çok önemli bir çalışma yaptı. Her ikisini de desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu yapılan çalışmayla yine Türkiye'de öncü oldular” dedi.