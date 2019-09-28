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5 sahilden 835 ton çöp toplandı

Büyükşehir Belediyesi ekipleri Kandıra’nın Cebeci, Bağırganlı, Kumcağız, Miço Koyu ve Kerpe sahillerinden 835 ton çöp topladı.

5 sahilden 835 ton çöp toplandı

28 Eylül 2019 Cumartesi 09:48

Kocaeli’nin yaz turizminde önemli bir yere sahip olan Kandıra ilçesi Mavi bayraklı plajları ile vatandaşları sahillere çekiyor. Özellikle yaz aylarında şehir içi ve çevre illerden gelen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği plajlarda daha sağlıklı vakit geçirilmesi için temizlik çalışmaları yürütülüyor. Bu kapsamda 5 sahilden 835 ton çöp toplandı.

 

SAHİLLER YAZ SEZONUNDA TEMİZLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sahil ve plajlarda temiz bir çevrede vakit geçirebilmesi için sahil temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri Temmuz, Ağustos ve Eylül ayının 15’ine kadar süren yaz sezonu içerisinde Kandıra’nın 5 sahilinde temizlik çalışması yaptı.

 

835 TON ÇÖP TOPLANDI

Kandıra’nın Mavi bayraklı Cebeci, Bağırganlı, Kumcağız, Miço Koyu ve Kerpe sahilleri yaz sezonu boyunca vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Vatandaşların sahillere olan ilgisi sonucunda çöp miktarında da artış yaşandı. Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri Temmuz, Ağustos ve Eylül ayının 15’ine kadar ki zaman diliminde, Kandıra sahillerinden toplamda 835 ton çöp topladı. Her çöp taşıma aracının 10 ton kapasite göz önüne alındığında Kandıra sahillerinden yaklaşık 84 kamyon çöp toplandı.

 

56 KİŞİLİK EKİP GECE GÜNDÜZ ÇÖP TOPLADI

Yaz sezonu boyunca yoğun ilgi gören Cebeci, Bağırganlı, Kumcağız, Miço Koyu ve Kerpe sahillerinde özverili çalışma gerçekleştiren 56 kişilik ekip, gece ve gündüz çöp topladı. Ekipler sadece vatandaşların çöp kutusuna attığı çöpleri değil, gelişi güzel yerlere atılan çöpleri de topladı. Ekipler çöplerin toplanmasında ve taşınmasında 3 traktör, 2 JCB ve 2 kamyon kullandı. Temizlik çalışmaları bölge halkının da memnuniyetini kazandı.

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