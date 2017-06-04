5. sınıflar bisikletlerine kavuşuyor

ÇOCUKLARIMIZIN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ
Bisiklet dağıtım töreninde kısa bir konuşma gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Ramazan bereket ayıdır. Bizde böyle bereketli bir ayda biraz sonra bisiklet dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bugünlerimize şükürler olsun. Zamanında çocuğuna bir bisiklet almanın ne kadar zor olduğunu birçoğumuz biliyoruz. Türkiye ekonomik olarak artık büyüdü, güçlendi. Güçlü bir hükümetimiz var ve bu güç, yerel yönetimlere de yansıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklarımıza bisiklet dağıtıyor hayallerini gerçekleştiriyoruz. Sevgili çocuklardan tek dileğimiz bisikletlerini dikkatli kullanmaları ve bizleri üzmemeleri. Şimdiden hepinize bisikletleriniz hayırlı olsun güzel bir tatil geçirin” dedi.