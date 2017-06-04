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5. sınıflar bisikletlerine kavuşuyor

Gebze Belediyesi tarafından beşinci sınıfa giden öğrencilere bisiklet dağıtımları sürüyor. Beylikbağı Fatih İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleşen bisiklet dağıtımına katılan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, öğrencilerin bisikletlerini güzel günlerde kulunlamaları temennisinde bulundu.

5. sınıflar bisikletlerine kavuşuyor

04 Haziran 2017 Pazar 12:53

Gebze Belediyesi tarafından beşinci sınıfa giden öğrencilere bisiklet dağıtımları sürüyor. Beylikbağı Fatih İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleşen bisiklet dağıtımına katılan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, öğrencilerin bisikletlerini güzel günlerde kullanmaları temennisinde bulundu. Bu sene toplam 8 bin 500 öğrencinin bisiklet hayallerinin gerçekleşmesine vesile olan proje kapsamında Beylikbağı Fatih Ortaokulu’nun beşinci sınıf öğrencileri bisikletlerine kavuştu. Bisiklet dağıtım törenine Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, başkan yardımcısı Engin Güzel, belediye meclis üyeleri, Beylikbağı Mahalle Muhtarı Cafer Demirkan, okul müdürü, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.


ÇOCUKLARIMIZIN HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRİYORUZ

Bisiklet dağıtım töreninde kısa bir konuşma gerçekleştiren Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, “Ramazan bereket ayıdır. Bizde böyle bereketli bir ayda biraz sonra bisiklet dağıtımını gerçekleştireceğiz. Bugünlerimize şükürler olsun. Zamanında çocuğuna bir bisiklet almanın ne kadar zor olduğunu birçoğumuz biliyoruz. Türkiye ekonomik olarak artık büyüdü, güçlendi. Güçlü bir hükümetimiz var ve bu güç, yerel yönetimlere de yansıyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da çocuklarımıza bisiklet dağıtıyor hayallerini gerçekleştiriyoruz. Sevgili çocuklardan tek dileğimiz bisikletlerini dikkatli kullanmaları ve bizleri üzmemeleri. Şimdiden hepinize bisikletleriniz hayırlı olsun güzel bir tatil geçirin” dedi.

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