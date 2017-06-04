5. sınıflar bisikletlerine kavuşuyor

Gebze Belediyesi tarafından beşinci sınıfa giden öğrencilere bisiklet dağıtımları sürüyor. Beylikbağı Fatih İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleşen bisiklet dağıtımına katılan Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, öğrencilerin bisikletlerini güzel günlerde kullanmaları temennisinde bulundu. Bu sene toplam 8 bin 500 öğrencinin bisiklet hayallerinin gerçekleşmesine vesile olan proje kapsamında Beylikbağı Fatih Ortaokulu’nun beşinci sınıf öğrencileri bisikletlerine kavuştu. Bisiklet dağıtım törenine Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, başkan yardımcısı Engin Güzel, belediye meclis üyeleri, Beylikbağı Mahalle Muhtarı Cafer Demirkan, okul müdürü, öğretmenler, öğrenciler ve velileri katıldı.



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