banner366
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

500 Kadın Polis Adayı Alınacak

24'üncü Dönem Polis Meslek Eğitimi için 500 kadın polis memuru adayı daha alınacağı böylece toplam sayının 3 bine yükseleceği bildirildi.

500 Kadın Polis Adayı Alınacak

04 Nisan 2019 Perşembe 11:36

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Güven Masası" uygulaması kapsamında görevlendirmek üzere önlisans mezunu 500 kadın polis memuru adayının alınacağı belirtildi.

Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esasların Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden ilan edileceği açıklandı.

"Güven Masası" uygulaması kapsamında başta polis merkezi amirlikleri ve benzer birimlerde istihdam edilmek üzere lisans mezunu 2 bin 500 kadın polis adayı alınacağına ilişkin duyuru 25 Mart'ta yapılmıştı.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Başkan Büyükakın İlk Sözünü Tuttu Başkan Büyükakın İlk Sözünü Tuttu
Büyükakın, mazbatasını aldı! Büyükakın, mazbatasını aldı!
Bıyık Mazbatasını Alıyor Bıyık Mazbatasını Alıyor
Yarasalar Ormanya’da Görev Başında Yarasalar Ormanya’da Görev Başında
İZAYDAŞ, IFAT ve IREMCON’da Boy Gösterdi İZAYDAŞ, IFAT ve IREMCON’da Boy Gösterdi
Bergüzar Topluluğu Yamen'i Ziyaret Etti Bergüzar Topluluğu Yamen'i Ziyaret Etti
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

Başkan Büyükakın İlk Sözünü Tuttu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Doç. Dr. Tahir Büyükakın, göreve geldiği ilk gün seçim öncesi verdiği...

Haberi Oku