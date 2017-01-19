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51 bin kişiye acil müdahale!

Büyükşehir Belediyesi’nin yatalak ve yürüyemeyecek haldeki hastaların sağlık kuruluşlarına, oradan da evlerine nakledilmelerini sağlayan Ambulans Nakil Hizmeti, 2016 yılında da devam etti.

51 bin kişiye acil müdahale!

19 Ocak 2017 Perşembe 10:16

Büyükşehir Çağrı Merkezi numarası olan 444 11 41’i aramanın yeterli olduğu hizmetten geçen sene 50 bin 793 kişi yararlandı.

Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından sunulan “Ambulans Nakil Hizmeti” kentin önemli bir ihtiyacını karşılıyor. 2016 yılında da devam eden anlamlı hizmet için, vatandaşların 444 11 41 numaralı telefonu araması gerekiyor. Komuta merkezindeki hemşireler tarafından değerlendirilen çağrılar ile yönlendirilen mavi ambulanslar en kısa sürede adrese ulaşıyor.

22 AMBULANSLA NAKİL HİZMETİ

2016 yılında yatalak ve yürüyemeyecek haldeki 50 bin 793 hastaya ambulans nakil hizmeti sunuldu. 22 mavi ambulansın hizmet verdiği çalışmada, hasta vatandaşların evlerinden alınıp sağlık kuruluşlarına, tedavileri bitince yine evlerine ulaştırılması sağlandı. Hasta vatandaşların ve yakınlarının büyük memnuniyetini kazanan örnek çalışma Kocaeli’nin genelinde yürütüldü.


İL DIŞINA DA GİDİLİYOR

Öte yandan Kocaeli il sınırları içerisinde sunulan tüm hizmetler ücretsiz olup, il dışlarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile belirtilen fiyat tarifesi uygulanıyor. Bu doğrultuda yine 2016 yılında 877 il dışı hasta nakil hizmeti verildi. Ambulans hizmeti ayrıca Kocaeli il sınırları içerisinde tüm etkinliklerde de sunuluyor. 2016 yılında spor müsabakalarında, şenliklerde, konser alanlarında, alt yapı çalışmalarında, çeşitli tatbikatlarda, Ramazan ayı boyunca iftar çadırında, Kocaeli Fuarı’nda, yaz döneminde Kandıra sahillerinde 1719 ek görev hizmeti verildi.

 

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