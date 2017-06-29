51. Kocaeli Fuarı

(AA) - Mayıs ayında 51. kez kapılarını açan Kocaeli Fuarı kapsamında Murat Boz, hayranlarıyla buluştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen konser, İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde Güneş Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Sanatçı Murat Boz, alanı dolduran her yaştan binlerce hayranıyla sevilen şarkılarını seslendirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zekeriya Özak, Boz'a çiçek takdim etti.

Belediyeden alınan bilgiye göre, yaz sonuna kadar çarşamba akşamları konserler, cuma akşamları ise çocuklara yönelik etkinlikler, fuarın Güneş Sahnesi'nde yer alacak.

Fuarda yaz etkinlikleri yaklaşık 2 ay boyunca sürecek.

Fuarda İrem Derici, Göksel, Murat Kekilli, Hakan Altun, Resul Dindar, Koray Avcı ve Demet Akalın gibi isimler sahne alacak.

Fuardaki tüm konser ve etkinlikler ücretsiz olacak.