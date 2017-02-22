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54 ilaç, SGK kapsamından çıkartıldı

SGK, 54 ilacı ödeme listesinden çıkardı.

54 ilaç, SGK kapsamından çıkartıldı

22 Şubat 2017 Çarşamba 23:04


İthal ilaçların Türkiye’de üretilmesi için başlatılan yerelleşme müzakereleri çetin geçiyor. Müzakerelerin ilk aşamasında, Türkiye’de üretimi kabul edilmeyen ilaçlar Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) ödeme listesinden çıkarılırken; bundan sonraki süreçte de yeni ilaçlar için pazarlık masasına oturulması planlanıyor. SGK’nın ödeme listesinde bulunmak Türkiye’de firmalar için hayati nitelik taşıyor. Türkiye’de ilacın en büyük alıcısı devlet. Bu nedenle SGK’nın ödeme listesinden çıkarılmak, pazarda büyük darbe almak anlamına geliyor.

Hükümet bir süredir ilaçta yerelleşme çalışmaları yürütüyor. Bu kapsamda, daha önce, Türkiye’de üretilmeyen ithal ilaçların “tedavinin sağlanmasında gerekli güvencenin sağlanması kaydıyla”, SGK’nın ödeme listesinden çıkarılacağı açıklanmış ve firmalarla masaya oturulmuştu. Görüşmelerin ilk turu geçtiğimiz günlerde sona erdi. Piyasada herhangi bir sıkıntı olmaması için başlangıçta, yüzde 50 pazar payına sahip olan ve piyasada 3 eşdeğeri bulunan ilaçlar için sektörle pazarlık yapıldı. Müzakereler sonucunda, birçok ilacın Türkiye’de üretilmesi konusunda uzlaşma sağlanırken, yurt içinde üretilmesi kabul edilmeyen 54 ilaç SGK’nın geri ödeme listesinden çıkarıldı. Kararın uygulaması da 2018 yılına bırakıldı.

 

2. GRUP GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Yakın bir zamanda da ikinci dalga görüşmelerin yapılması hedefleniyor. İkinci turda görüşülecek olan ilaçlarda ise en az 2 jeneriğinin olması ve bu jeneriklerin pazar payının yüzde 10 olmasına bakılacak. Bu şartlara göre hazırlanan listeden, Türkiye’de üretilmesine firması tarafından onay verilmeyen ilaçlar, SGK’nın ödeme listesinden çıkarılacak. Yetkililer, görüşmelere başlamadan önce Türkiye’deki ilaç üretim yerlerine ilişkin kapasite değerlendirmesi yapıldığını ve yeterli kapasitenin bulunduğunun belirlemesinin ardından sürecin hızlandırıldığını ifade ediyor.

 

HEDEF CARİ AÇIK

İlaçta yerelleşme müzakerelerinde amaç, ilaç firmalarını Türkiye’de üretime yönlendirerek cari açığı sınırlamak. İlk aşamada yapılan görüşmelerde 700 milyon TL’lik üretimin Türkiye’ye kaydırıldığı belirtilerek, ikinci turla birlikte hedefin 2 milyar TL’yi geçmek olduğu kaydediliyor. Bu yolla Türkiye’deki ilaç üretim tesislerinin kapasite kullanım oranlarının ve istihdamlarının da artırılması amaçlanıyor.

 

%15.5

Tıbbi ürün pazarında yıllık büyüme

 

16.8 MİLYAR LİRA

Türkiye tıbbi ürün pazarının büyüklüğü

 

%15.6

Türkiye ilaç pazarında yıllık büyüme

 

15.8 MİLYAR TL

İlaç pazarı toplam büyüklüğü

 

%6.8

Kutu ölçeğinde yıllık büyüme oranı

 

1.8 MİLYAR KUTU

1 yılda Türkiye’de tüketilen kutu sayısı

 

%11.1

İlaç pazarında onkolojinin payı

 

%16

Türkiye’de ithal ilaç pazarında yıllık büyüme

 

9.0 MİLYAR TL

İthal ilaç pazarının büyüklüğü

 

%15

Türkiye’de üretilen ilaçlarda yıllık büyüme

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54 IlaçSGK Kapsamından çıkartıldı
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