56 Bin Hastaya Hizmet!

Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından sunulan “Ambulans Nakil Hizmeti” kentin önemli bir ihtiyacını karşılıyor. 2018 yılında da devam eden anlamlı hizmet için, vatandaşların 153 Büyükşehir Çağrı Merkezi’ni araması yeterli oluyor. Komuta merkezindeki hemşireler tarafından değerlendirilen çağrılar ile yönlendirilen mavi ambulanslar en kısa sürede adrese ulaşıyor.



2018 yılında yatalak ve yürüyemeyecek haldeki 56 bin 338 hastaya ambulans nakil hizmeti sunuldu. 22 mavi ambulansın hizmet verdiği çalışmada, hasta vatandaşların evlerinden alınıp sağlık kuruluşlarına, tedavileri bitince yine evlerine ulaştırılması sağlandı. Hasta vatandaşların ve yakınlarının büyük memnuniyetini kazanan örnek çalışma Kocaeli’nin genelinde yürütüldü.



İL DIŞINA DA GİDİLİYOR

Öte yandan Kocaeli il sınırları içerisinde sunulan tüm hizmetler ücretsiz olup, il dışlarında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile belirtilen fiyat tarifesi uygulanıyor. Bu doğrultuda yine 2018 yılında 1338 il dışı hasta nakil hizmeti verildi.



Ambulans hizmeti ayrıca Kocaeli il sınırları içerisinde tüm etkinliklerde de sunuluyor. 2018 yılında spor müsabakalarında, şenliklerde, konser alanlarında, alt yapı çalışmalarında, çeşitli tatbikatlarda, Ramazan ayı boyunca iftar çadırında, Kocaeli Fuarı’nda, yaz döneminde Kandıra sahillerinde 1762 ek görev hizmeti verildi.