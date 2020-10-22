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565 ve 570 Numaralı Hatların Güzergahı Değişti

Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Gebze ilçesinde hizmet veren 565 ve 570 numaralı hatların güzergahlarında değişiklik yaptı.

565 ve 570 Numaralı Hatların Güzergahı Değişti

22 Ekim 2020 Perşembe 15:24

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda yeni kararlar aldı. Bu kapsamda yapılan düzenleme ile Gebze ilçesinde hizmet veren 565 ve 570 numaralı hatların güzergahlarında değişiklik yapıldı. 

 

GÜZERGAH DEĞİŞİKLİĞİ 

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen taleplere anında cevap veriyor. Gerekli değerlendirmeleri yapılan talepler uygun görülmesi halinde  uygulamaya alınıyor. Bu kapsamda Gebze ilçesinde hizmet veren 565 ve 570 numaralı hatların güzergahlarında vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda Ulaşım Dairesi Başkanlığınca değişikliğe gidildi. 

 

VATANDAŞ TALEP ETTİ 

Gebze ilçesindeki vatandaşlar 565 ve 570 numaralı hatların güzergahlarının yeniden düzenlenmesini istedi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı, gelen talep doğrultusunda bölgedeki ulaşım planlamasını yeniledi. 565 ve 570 numaralı hatların güzergahlarında değişiklik yapıldı. KBB Gebze garajı olan son durakları Dicle Caddesi ve Rahmi Dibek Caddesi kesişimindeki depolama alanı olarak yeniden düzenlendi 

 

565 NO’LU HATTIN YENİ GÜZERGAHI 

Yapılan yeni düzenlemeye göre 565 numaralı hat araçları; Barış Mahallesi kalkışlı olarak mevcut güzergahlarından gelerek KBB Gebze garajı olan son durakları yerine Veysel Karani Caddesi, 86. Sokak, Ragıp Demirkol Bulvarı, Bosna Caddesi, Issıkgöl Caddesi, 2406 sokak, Mutlu Kent, Fırat Caddesi, Rahmi Dibek Caddesi ve yeni depolama alanı olarak çalışacakYeni depolama alanı kalkışlı olarak ise Rahmi Dibek Caddesi, Fırat Caddesi, Mutlu Kent2406. Sokak, Issık göl Caddesi, Bosna Caddesi, Ragıp Demirkol Caddesi, 86. SokakVeysel Karani Caddesi ve mevcut güzergahına katılım olarak devam edecek. 

 

  

570 NO.LU HATTIN YENİ GÜZERGAHI 

Yapılan yeni düzenlemeye göre 570 numaralı hat araçları; Barış Mahallesi kalkışlı olarak mevcut güzerlarından gelerek KBB Gebze garajı olan son durakları yerine Veysel Karani Caddesi, 86. SokakRagıp Demirkol Bulvarı, 19/1. SokakAnadolu Caddesi, Issıkgöl Caddesi, Dicle Caddesi, Mutlu Kent Bulvarı, Fırat Caddesi, Rahmi Dibek Caddesi ve yeni depolama alanı olarak çalışacak. Yeni depolama alanı kalkışlı olarak Rahmi Dibek Caddesi, Fırat Caddesi, Mutlukent Bulvarı, Dicle Caddesi, Issıkgöl Caddesi, Anadolu Caddesi, 19/1 Sokak, Ragıp Demirkol Bulvarı, 86. SokakVeysel Karani Caddesi ve mevcut güzergahına katılım olarak çalışacak. Yeni güzergah uygulaması 23 Ekim 2020 Cuma gününden itibaren başlayacak. 

 

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