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"5’te Devre 10’da Biter" projesi ile çocuklara spor malzemeleri dağıtıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Spor Şube Müdürlüğü “5’te Devre 10’da Biter” projesi kapsamında, çocuklara Kocaelispor forması, kale ve top gibi malzemeler dağıttı.

10 Mart 2021 Çarşamba 21:07

Proje kapsamında özellikle kırsal mahallelerde çocuklarla buluşan Kocaeli Belediye Büyükşehir ekipleri, Kocaelispor forması, kale ve top gibi malzemelerle çocukları sevindiriyor.

Başiskele ilçesi Vezirçiftliği Mahallesi‘nde düzenlenen törende, çocukların mutluluklarına Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım da ortak oldu.

Törende, 200 çocuğa Kocaelispor formasının yanı sıra futbol topu, kale ve Kocaelispor maskesi hediye edildi.

Gelen malzemeler karşısında hem sevinen hem de şaşıran gençler Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. 

Hediyeleşme esnasında mutlulukları yüzlerine yansıyan Başiskeleli çocuklar, daha sonra gelen yetkililerle minik bir futbol maçı da yaptı.






AA
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