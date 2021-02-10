6 Bin Esnafa, ‘Esnaf Tanımlı’ 41 Kart Teslim Edildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, başvuru yapan ve gerekli şartları taşıdığı tespit edilen esnaflara verilen ‘esnaf tanımlı’ 41 kartlar dağıtılmaya devam ediyor. Bu zamana kadar 6 bin esnafa kartları teslim edildi

6000 KART DAĞITILDI

Tüm dünyada etkisini gösteren salgınla mücadele kapsamında işleri aksayan esnafa yardım elini uzatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pandemi önlemleri kapsamında kepenk kapatmak zorunda kalan ya da işleri olumsuz yönde etkilenen esnafların yararlanacağı destek paketi hazırladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla 20 milyon TL’den 30 milyon TL’ye çıkarılan esnaf destek paketi kapsamında gerekli şartları taşıyan esnaflara kartları dağıtılıyor.

3 AYLIK YARDIM

Kart sahiplerine 3 ay boyunca aylık 1.000 TL ve toplamda 3.000 TL olmak üzere destek veriliyor. Gıda alışverişi, elektrik, doğalgaz ve su faturaları ödemeleri yapılabilen kartlar esnafa nefes aldırıyor. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nca bu zamana kadar 6 bin esnafa kartları teslim edildi. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç da bazı esnafı ziyaret ederek kartlarını teslim etti.

“BELEDİYEMİZ BİZE YARDIM ELİ UZATTI”

Dağıtılan kartların esnafa nefes aldırdığını belirten esnaf Volkan Coşkun; “Bu kartlar bize fatura ödemeleri ve kartın geçtiği yerlerden gıda alışverişi imkanı sağlıyor. Ülkemizin de etkilendiği Covid-19 salgını esnafı büyük ölçüde etkiledi. Bu zorlu süreçte belediyemizin bize yardım elini uzatması gurur verici. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

“BÜYÜKŞEHİRİMİZE MİNNETTARIZ”

17 yıldır İzmit’te esnaflık yaptığını belirten ve en zor süreci geçirdiğini belirten Terzi Nazmiye Küçük; “17 yıldır bu şehirde esnaflık yapıyorum. Pandemi nedeniyle ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Bu süre zarfında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bize yardım eli uzattı. Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Bu süreçte faturalarımızı ödeyebileceğiz” açıklaması kullandı.

“ESNAF İÇİN BÜYÜK DESTEK”

Esnaf Tanımlı 41 Kart sahibi olanlar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden yetki alan yerel marketlerden ve bakkallardan alışveriş yapabiliyorlar. Süpermarket zincirleri yerine yerel esnafların destekleniyor olması vatandaşların da takdirini topluyor. ‘Esnaf tanımlı’ 41 Kart sahibi olanların alışveriş yapabileceği yerel market sahiplerinden biri olan Davut İçöz; “Türkiye’ye örnek olan esnaf destek paketinden ve yerel esnafın desteklenmesinden dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin böyle zor günlerde başlatmış olduğu seferberlik sayesinde esnaf ile zorda kalan vatandaşların bir araya gelmiş olmasının bir toplumsal mükâfat olduğunu düşünüyorum. Hem yerel marketlerin desteklemesi hem de insanımızın sıkı sıkıya kenetlenmesi ile zor günleri hep birlikte aşıyoruz. Destekleri için Büyükşehir Belediyemiz’e teşekkür ediyor, alışveriş yapacak olan tüm esnaflarımızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.















