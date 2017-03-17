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60 GESİAD üyesi gözaltında

60 GESİAD üyesi gözaltında

60 GESİAD üyesi gözaltında

17 Mart 2017 Cuma 22:43

Gebze’de cemaatin kilit noktalarından biri olan Gebze Sanayiciler ve İşadamları Derneği üyeleri hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü gözaltı kararı aldı

Gebze’de cemaatin kilit noktalarından biri olan Gebze Sanayiciler ve İşadamları Derneği üyeleri hakkında İstanbul Emniyet Müdürlüğü gözaltı kararı aldı. Bilindiği üzere Fethullahçı Terör Örgütü'nün Gebze İlçesinde en güçlü olduğu derneklerin başında GESİAD geliyordu. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası Temmuz ayında kapısına kilit vurulan GESİAD hakkında polis soruşturma yürütüyordu. İstanbul Emniyeti'nin yürüttüğü soruşturmada 60 GESİAD üyesi ve yöneticisi hakkında gözaltıa kararı çıktı. GESİAD'a üye olan 60 firma sahibi ve yönetici polise ifade veriyor. Sanayinin kalbi Gebze'de örgütlenen FETÖ,  GESİAD üzerinden ilçede kendisine ciddi bir kaynak oluşturmuştu.


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60 GESİAD üyesi Gözaltında
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