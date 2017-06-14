62 bin 500 kişi deprem eğitimi aldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından Kocaeli genelinde vatandaşlara yönelik bilinçlendirme eğitimleri gerçekleştiriyor. Büyükşehir bu kapsamda 62 bin 500 vatandaşa deprem bilinci ve depremden nasıl korunması gerektiğini yaptığı eğitimlerle anlattı. Ayrıca “Güvenli Yaşam Odası” projesinin uygulandığı üç ayrı mahalle okulunda 793 öğrenciye “yapısal olmayan risklerin azaltılması” konulu eğitim verildi.

DEPREM SİMİLASYONU

2012 yılında kurulan Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sismolojik İzleme ve Deprem Eğitim Merkezinde uzman eğitimciler tarafından teorik eğitimler veriliyor. Ayrıca merkezde bulunan simülasyon cihazında uygulamalı olarak deprem öncesi, esnası ve sonrasında yapılması gerekenler öğretiliyor. Deprem simülasyon cihazı ile 10 farklı gerçek deprem deneyimi yaşanabiliyor.

KURUMLAR İLE ORTAKLAŞA PROJELER

Merkezde, öğrencilere, sivil toplum kuruluşlarına, askerlere ve kamu ile özel sektör çalışanlarına yönelik deprem eğitim çalışmaları yapılıyor. Bu bağlamda Kocaeli Milli Eğitim Müdürlüğü, EDOK Komutanlığı, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ile eğitim protokolleri yapılarak eğitimler verildi. Ayrıca Bilgi Evleri, ilçe belediyeleri, TBB, Gez-Gör Kocaeli, dernekler ile ortak projeler yürütülüyor. Öte yandan eğitimler, okullara gidilerek de verilebiliyor.

62 BİN 500 KİŞİYE EĞİTİM VERİLDİ

Proje kapsamında 62 bin 500 katılımcıya deprem eğitimi verildi. Eğitime katılan vatandaşlar ilk başta teorik eğitime tabii tutulduktan sonra sismoloji merkezinde sanal deprem eğitimini uygulamalı olarak alıyor. Eğitimler sonunda vatandaşlara ilkyardım seti ve katılım sertifikası veriliyor. Katılımcılar bu eğitimler sonrasında deprem hakkında bilinçleniyorlar.