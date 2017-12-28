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657 Vatandaşa İş İmkanı Sağlandı

Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kültür, sanat ve spor alanlarında yapmış olduğu dev yatırımlarla adından sıkça söz ettiren Çayırova Belediyesi, istihdama dayalı olarak hizmete sunduğu Mavi Masa departmanı ile işveren ve işçi arasında köprü olmaya devam ediyor.

657 Vatandaşa İş İmkanı Sağlandı

28 Aralık 2017 Perşembe 12:56

Çayırova’nın yanı sıra bölge ilçelerine de hizmet vermeye başlayan departman, bölge ilçelerden gelen yoğun talebe sorunsuz olarak cevap verebiliyor. 2017 yılı içerisinde 657 vatandaşa iş imkanı sunan mavi masa birimi yıl içerisinde yaklaşık 4980 vatandaşı iş görüşmesi için sanayi kuruluşlarına yönlendirdi. Yine yıl içerisinde 439 vatandaşın ilk kez İŞKUR kaydını yapan birim, 30 engelli vatandaşa da iş imkanı sağladı.

İşçi ve İş Veren Arasında Köprü Oluyor

Sanayi kuruluşları, kamu kurumları ve özel sektör alanında işverenle iş arayanlar arasında köprü görevini üstlenen Mavi Masa İşkur Hizmet Noktası, ayda yaklaşık 50 kişiyi işe yerleştirme ile istihdam alanında önemli bir yer edindi. Çayırova’lı vatandaşlara istihdam anlamında hizmet veren birim bu güne kadar ortalama 610 vatandaşa iş imkanı sunmuş oldu.

Anadolu Sağlık Vakfıyla Ortak Çalışma Yaparak 4366 Vatandaşa Sağlık Hizmeti Sundu

İŞKUR ile yaptığı protokol sonucu başarılı çalışmalar sergileyen ve vatandaşa istihdam konusunda yardımcı olan Çayırova Belediyesi Mavi Masa birimi, mevcut iş yükünün yanı sıra Anadolu Sağlık Vakfı ile yürüttüğü ortak proje çerçevesinde de ekonomik durumu yetersiz olan 4366 Çayırova’lı vatandaşın ücretsiz sağlık hizmeti almalarını sağladı.

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