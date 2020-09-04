66 adet parsel satılıyor

Gündemde yer alan maddelerin tek tek görüşülerek karara bağlandığı eylül ayı meclis toplantısı, yoklama ve bir önceki aya ait karar özetlerinin oylanmasıyla başladı. Gündemin ilk üç maddesinde yer alan Gebze Darıca Metrosu kapsamında Şaft B1, A1, B ve A Şaft inşaat alanları tahsisine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu; Yapı Kayıt Belgesi alan 66 adet parselin satışına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu; Çevre Şehircilik bakanlığı tarafından proje alan ilan edilen Hürriyet, Yavuzselim ve Ulus Mahallelerinde kalan Belediyemiz mülkiyetinde bulunan parsellerin 6292 Sayılı Yasanın 8. Maddesince hak sahiplerine (kullanıcılara) satışının yapılması için satış şartlarının belirlenmesine ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy birliğiyle karara bağlandı. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan Hürriyet, Yavuzselim ve Ulus Mahallelerindeki taşınmazların Belediyemize yapılan müracaata ilişkin listede bilgileri verilen 40 adet hak sahiplerine (kullanıcılara) fiili kullanım alanları doğrultusunda 6292 Sayılı Kanunun 8. Maddesince doğrudan satışlarının yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun oy çokluğuyla kabul edildiği meclis oturumunda gündemde yer alan imar komisyonları raporları da oy çokluğuyla karara bağlandı. Meclis gündeminde yer alan teklif maddeleri de görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi. Gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlandığı eylül meclisinde Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, meclis üyelerinin gündem dışı sorularını yanıtladı. Gebze Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı 2 Ekim Cuma günü saat 16’da GKM’de yapılacak.
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