66 adet parsel satılıyor

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Gebze Belediyesi Eylül ayı olağan meclis toplantısı Gebze Kültür Merkezi büyük salonda yapıldı. Sosyal mesafe kuralı ve hijyen kurallarına dikkat edildiği eylül ayı olan meclis toplantısına Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz başkanlık yaptı.