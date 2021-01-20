67 Kilometre Yol, 115 Bin Ton Asfalt Serimi Yapıldı





Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Kocaeli’nin tüm ilçelerinde ulaşımın daha konforlu ve modern bir şekilde olması için 2020 yılında yol üst yapı düzenlemesi çalışmaları yapıldı. Kocaeli genelinde 67 kilometre asfalt yol yapan Büyükşehir Belediyesi, köy yollarına 11 kilometre beton yol, 530 ton stabilize malzeme kullanılarak 410 kilometre stabilize yol yaptı. Modern ve güvenli yolların yanı sıra yayaların kullandığı kaldırımlar için 415 bin metrekare parke, 100 bin metre bordür imalatı yapıldı.

115 BİN TON ASFALT SERİMİ YAPILDI

2020 yılında yol üst yapı düzenlemesi çalışmaları kapsamında, Kocaeli genelinde 67 kilometre asfalt yol yapan Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin tüm ilçelerinde cadde ve sokakların asfaltlanması için 115 bin ton asfalt kullandı. 115 bin ton asfaltın yanında Büyükşehir Belediyesi Solaklar Asfalt Şantiyesinde üretilen 78 bin ton asfalt da ilçe belediyelerine ve asfalt yama çalışmaları için Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri kullanımı için üretildi ve kullanıldı.

ALEMDAR CADDESİ VE VALİLİK YAN YOL

Kocaeli’nin ulaşımına konfor getiren Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin 12 ilçesinde cadde ve sokak ulaşım ağının üst yapısını yeniledi. Kocaeli'nin şehir merkezi İzmit'in işlek caddelerinden Alemdar Caddesi altyapı çalışmaları bir aydan daha kısa bir sürede tamamlandı. Alemdar Caddesi asfaltlanarak araç trafiğine açıldı. Yoğun bir çalışma temposuyla çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, asfalt çalışmasını da iki gün içerisinde tamamladı. Altyapı ve asfalt çalışmalarının ardından granit kaldırımlar ve dekoratif aydınlatmalarla Alemdar Caddesi estetik bir çehreye kavuştu. İzmit şehir içine giriş güzergâhlarından biri olan Valilik önündeki İstanbul –İzmit yan yolunda asfaltlama çalışmasında 850 metrelik yol, yaklaşık bin beş yüz ton asfalt kullanılarak 1 günde tamamlandı.

BAĞDAT CADDESİ YENİ BİR ÇEHREYE KAVUŞTU

Büyükşehir Belediyesi, altyapı çalışması nedeni ile yolları bozulan İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi Bağdat Caddesi’nde bin 150 metre bordür, 2 bin 970 ton pmt serimi ve 3 bin 310 metrekare baskı beton imalatı gerçekleştirdi. Ayrıca 663 metreküp kaldırım kazısı ve 265 metreküp kaldırım dolgu çalışması yapan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Bağdat Caddesini yep yeni bir çehreye kavuşturdu. Seka Tünel üstü (Gültepe Kavşağı), Seka Tünel üstü (Orduevi Kavşağı), Kocaeli Üniversitesi yeni poliklinik yolu ve otopark alanı, Akmeşe Cumhuriyet Mahallesi, Bucak sokak, Alemdar caddesi ve Zincirlikuyu caddesinin de üst yapısı 2020 yılında tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.

KANDIRA KÖY YOLLARINDA ÇALIŞMALAR

Kocaeli’de köy yollarının konforunu arttıran Büyükşehir Belediyesi, Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kandıra ilçesinde yol yapım ve onarım çalışması kapsamında Akçaova Grup Yolu, Özbey - Sakarya Sınırı, Yağcılar köyü bağlantı yolları ile Sarıcaali-Keremler Mahallerinde yol üst yapı çalışmaları yaptı. Gencali ve Palmiye Sokak’ta tretuvar kaldırım çalışması yapan ekipler, İZGAZ tarafından Goncaaydın ve Kocakaymaz köylerine döşenecek 3700 metre doğalgaz hattı için kazı ve dolgu çalışması da yaptı.

KÖRFEZ VE DERİNCE İLÇELERİ

Körfez İlçesinde Kalburcu Sapağı – Hava Radar Yolu, Yarımca İlimtepe Yolu, Beyazıt Sokak’ta üst apı çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, Derince ilçesinde Araptepe Caddesi, Yenikent Mahallesi’ndeki sokaklarda tretuar, taşduvar ve üst yapı imalatları yaptı.

KARTEPE VE BAŞİSKELE

Kartepe İlçesinde Selimiye Caddesi, Uluışık Caddesi, Yakacık Caddesi, Atatürk Caddesi, Kazım Karabekir Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Derbent Fatih ve Doğukan Caddeleri, Cumhuriyet Caddesi ve köprüsünde ve Çilem Sokak, Akan Sokak, Efe Sokak, Dural Sokak, Karayel Sokak, Çakar Sokak, Sümer Sokak, Sarayiçi Sokak, Kartal Sokak, Gümrük Sokak ile Pazarçayırı grup yolu ile Bayraktar yolu üstyapıları yapıldı. Başiskele ilçesinde Ulubatlı Hasan Caddesi, Menderes Caddesi, Liman Caddesi ile Azra Sokak, Köklü Sokak, Köroğlu Sokak, Can Sokakta üstyapı çalışmaları yapıldı.

ÇAYIROVA YAVUZ SULTAN SELİM CADDESİ

D-100 Karayolu Çayırova ilçesi mevkii yan yoldan gelen araçları Çayırova Mahallesine bağlayan Yavuz Sultan Selim Caddesi’nin başlangıç kısmında yol yenileme çalışması gerçekleştirildi. Gebze Tavşanlı Çiftlik Caddesi’nin bin 250 metrelik kısmına 4 bin ton PMT malzeme serildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri PMT serimi sonrasında caddeye yaklaşık 2 bin ton binder asfalt tabakasının serimini de gerçekleştirdi.

GEBZE, ÇAYIROVA, DARICA

Gebze İlçesinde Mollafenari yolu, Gençlik Caddesi, Çiftlik Caddesi ile 1185. Sokak ve 4510. Sokakta; Çayırova İlçesinde Rahmi Dibek ve Yavuz Sultan Selim Caddesinde, Darıca Millet bahçesi otoparkı ve yolları, Aşıroğlu Caddesinde üstyapı çalışmaları tamamlandı.

DARICA MİLLET BAHÇESİ OTOPARKI

Darıca Millet Bahçesi batı tarafı giriş kısmındaki 4 bin 300 metrekare alanda 303 araç kapasiteli otopark yapıldı. Otoparkta, engelli araçlara özel park yerleri de bulunuyor. Otopark sıkıntısı çekilmemesi için mevcut iki otoparkı bulunan Darıca Millet Bahçesine Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncü bir otopark inşa edildi.

GÖLCÜK VE KARAMÜRSEL İLÇELERİ

Gölcük ilçesinde Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi 2. Kısım, Nenehatun Caddesi, Ali İhsan Paşa Caddesi, 17 Ağustos Bulvarı, Selimiye-Lütfiye Menfez Üzeri, Süleyman Ateş Caddesi, Gölpark Evleri Önü (Hastane Cad.), Seydi Ali Reis Caddesinde; Karamürsel İlçesinde İznik yolu kalıcı konutlar, 210.Cadde, 105.Cadde, Taşağıl-İnebeyli yolu, Kadriye köy yolu, Akpınar Değirmenler Osmaniye Uzundere Mahalleleri ile Avcıköy mesire alanı yolunda üst yapı çalışmaları yapıldı.

GÖLCÜK SEYDİ ALİ REİS CADDESİ

Gölcük Seydi Ali Reis Caddesinde 3bin 600 ton plentmix temel ve 3 bin ton asfalt serimi 450 metrelik yağmursuyu imalatı tamamlandı. “2020 Yılı Yolların Üst Yapı Düzenleme İşi” kapsamında 750 metrelik terasman çalışması yapıldı. Üst yapı çalışmaları sonrası cadde de tretuvar ve aydınlatma çalışması gerçekleştirildi. Gölcük Hastane Caddesi ile Adnan Menderes Caddesi’nin kesiştiği yere Büyükşehir Belediyesi tarafından dönel kavşak yapıldı. Araç trafiğinin yoğun olduğu bölgede kazaların yaşanmaması için dönel kavşakla trafiği düzene sokan Büyükşehir Belediyesi, bölgeye 800 ton binder asfalt bin 600 ton da pilant mix temel serimi yaptı. Kavşağın asfalt serim işleminin ardından refüj bordürü ve tabela çalışmaları yapıldı.