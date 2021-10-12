6.TÜRK DÜNYASI BELGESEL FİLM FESTİVALİ YAPILIYOR





Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu ile Türk Dünyası Kültür Sanat Sinema vakfının müştereken düzenlediği, T.C Kültür ve Turizm bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin desteklediği; devlet kuruluşları, Üniversiteler, Meslek Örgütleri, Sivil toplum örgütleri ile basın ve medya kuruluşlarının proje ortağı olduğu “Dünya Dili Türkçe 6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali” Gala ve Ödül töreni Haliç Üniversitesi sütlüce yerleşkesinde yapılıyor. Festivale 13 ülkeden 226 film müracaat etti. Öğrenci ve Profesyonel kategoride yapılan yarışmalardaki filmlerin konusu Türk kültürü ve Türk’ün Dünyaya bakışı.

9 Ülkeden 23 Jüri Üyesi Görev Yaptı

Müracaat eden Profesyonel ve öğrenci filmleri, Proje ortağı olan üniversitelerin Radyo TV bölümü Öğretim üyeleri, TRT ve meslek örgütlerinden oluşan yönetmenler marifeti ile 10 Öğrenci ve 16 profesyonel film finale kaldı. 6.Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, Uluslararası Belgesel Yarışmasında, Ön Jüri Üyeleri; Yönetmen, Yapımcı Alihan Erbaş, Yozgat Bozok Üniversitesi, Akademisyen Batuhan Kalaycı, Karabük Üniversitesi, Akademisyen Burak Türten, TRT AVAZ Yayın Tasarımcısı - Görsel Yönetmen Erkan Baysal, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Memduh Yağmur, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinden Stanbulbek Membetaliyev, Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi Akademisyen Yusif Quliyev, Yakın Doğu Üniversitesinden Serkan Fundalar, Amasya Üniversitesi Timur Yılmaz ve Yakın Doğu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya ve İletişim Çalışmaları Anabilim Dalından Zeyde Yalıner Örek finalistleri belirledi.

Finale kalan Filmler Profesyonel ve Öğrenci filmleri; Ana Jüri üyeleri tarafından 15 Kasım 2021 tarihin kadar belirlenecek. 6.Türk Dünyası Belgesel Film Festivali, Uluslararası Belgesel yarışmasında Profesyonel dalda jüri üyeleri: Jüri Başkanı; Ertuğrul KARSLIOĞLU / Yönetmen-Türkiye, Daver ATABEY / Yönetmen, Eğitmen, Osman Emre ŞEN / Yönetmen, TRT İç Yapımlar Dairesi Başkanlığı Aktüel Programlardan Sorumlu Müdür, Tataristan-AYSILU HAFIZOVA / Senarist, Rusya Federasyonu Sinemacılar Birliği Üyesi, Özbekistan-Cahongir QASIMOV / Yönetmen, Senarist, Azerbaycan-Nazim HÜSEYNOV / SALNAME Belgesel Film Stüdyosu Müdürü, Kazakistan SATIBALDI TEKEYEV / Yönetmen, Senarist, Kırgızistan Taalaybek KULLMENDEYEV / Yönetmen, O “Ak İlbirs’’ Orta Asya Sinemacılar Birliği Üyesi, Başkurdistan Vılyura ISYANDAVLETOVA / Yönetmen, Rusya Federasyonu Sinemacılar Birliği Üyesi ve Öğrenci jürisi marifeti ile 2021 yılı Türk Dünyası en iyi filmi belirleyecek. Ayrıca üç Filme özel ödül verilecek.

Türk Dünyası Yaşam Boyu Onur Ödülü Tamer Yigit’e

Türk Sinemasına büyük emekler veren usta oyuncu Tamer Yiğit’te unutulmadı ve ödül verilecek. Oynadığı filmlerde canlandırdığı karakterlerle Türk Kültürüne katkı veren Tamer Yiğit’e “Türk Dünyası Yaşam Boyu Onur Ödülü” verilecek.

Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş Anısına Onur Ödülü Verilecek.

Yine her yıl olduğu gibi Türk Milletinin Kültürüne Sanatına ve İlmine katkı vermiş hizmet etmiş ve aramızdan ayrılmış bir değerli kültür sanat adamı adına onur ödülü veriliyor. Bu yılda rahmetli Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş hoca anısına gala ödül töreni yapılacak ve Prof. Dr. Nevzat Yalçıntaş Onur Ödülü en iyi filmlerden birisine takdim edilecek

Gala Ve Ödül Töreni Haliç Üniversitesi Konferans Salonunda

6. Türk Dünyası Belgesel Film Festivali Gala ve ödül törenine 15 Ekim 2021 saat14.00’te ödüllü belgesel filmleri sergisi açılışı ile başlayacak. Profesyonel ve Öğrenci dalında yarışan ilk üç film ve üç özel ödül alacak film açıklanarak ödüller sahiplerini bulacak.

Festivalde ödül alan Filmler ve katılan filmlerde oluşturulacak seçki Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Makedonya, Bosna Hersek, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Çevrim içi ve salonlarda gösterime çıkacak.

Ayrıca Proje ortağı olan yayın kuruluşlarının bir kısmında da belgeseller Türk Dünyası Belgesel kuşağı oluşturularak yayınlanacak.

Üniversiteler Festivale Katılan Filmleri Öğrencilerin Derslerinde Değerlendirecekler

Festivale müracaat eden Filmler Proje ortağımız üniversitelerin Türkiye’den İstanbul Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Yozgat Bozok Üniversitesi, Karabük Üniversitesi ve Gümüşhane Üniversitesi, Azerbaycan- Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi, Kazakistan Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Temirbek jurgenov Adındaki Kazak Milli Sanat Akademisi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi, Özbekistan Devlet Medeniyet kültür sanat Enstitüsü, Makedonya-Amerika Fon Üniversitesi, KKTC Yakın Doğu Üniversitesinde örgencilerin istifadesine sunulacak. Ayrıca ödül alan filmler Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Makedonya, Bosna Hersek, Macaristan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde gösterime çıkartılacak. Yine Proje ortağı olduğumuz ve gösterime gittiğimiz ülkelerin bir kısım Televizyonlarında Türk Dünyası Belgesel kuşağı oluşturulacak.

http://turkbelgesel.com/ https://www.turkdunyasisinemavakfi.com/