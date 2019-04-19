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7 Bin 56 Kilometre Uçtular

23 Nisan Çocuk Festivali için 10 saatlik bir uçak yolculuğundan sonra Kocaeli’ye gelen Çinli çocuklar Türk aileleri ile buluştu.

7 Bin 56 Kilometre Uçtular

19 Nisan 2019 Cuma 10:08

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin 23 Nisan Uluslararası Çocuk ve Bilim Festivali için yaklaşık 7 bin 56 kilometre mesafeden Kocaeli’ye gelen Çinli çocuklar, festival süresince bir arada yaşayacakları Türk arkadaşları ile buluştu. İki ülke çocuklarının sevinci ve heyecanı görülmeye değerdi.

PEKİN’DEN İSTANBUL’A 10 SAATTE GELDİLER

Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen 23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali için 47 ülkeden 1100 çocuk Kocaeli’ye gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Uzakdoğu ülkesi Çin’ Halk Cumhuriyeti’nden gelen öğrenciler de önceki gün ilimize ayakbastı. İlk olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binasına gelen çocuklar burada hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra Başiskele ilçesindeki Özel Bilgili Kültür Okulu’na gelen konuk ülke çocukları burada yeni arkadaşları ile tanışma fırsatı buldu.

BİRBİRLERİNE HEDİYE VERDİLER

Özel Bilgili Kültür Okulu’nda çalışan öğretmenler ve yönetim kadrosu ile Türk aileler, Çin’den gelen 7 çocuk ve kafile liderlerine okulun girişinde samimi bir karşılama yaptı. Oldukça heyecanlı ve mutlu olduğu gözlenen konuk ülke çocukları yapılan bu karşılamadan çok memnun oldu. Ardından okul konferans salonunda Çin ve Türk çocukları birbirleriyle tanıştı. Salonda Türk çocukları Çinli arkadaşlarına çiçek verirken Çinli çocuklarda Türk arkadaşlarına yanlarında getirdikleri hediyeleri verdi. 23 Nisan Çocuk festivalinin ruhuna uygun hareketler de herkesi duygulandırırken çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

“İZMİT’İ VE İSTANBUL’U GEZDİRECEĞİZ”

23 Nisan Festivali kapsamında daha önce konuk ülkeden gelen yabancı hiçbir çocukla tanışmadığını söyleyen ortaokul öğrencisi Bülent Efe Durmuş, ”İlk defa yabancı ülkeden bir arkadaşım oldu. Bizde kalacak ve ilk defa tamamen İngilizce konuşacağım bir arkadaşım oldu. Çok heyecanlıyım. 1 aydır bekliyorum, evde tüm hazırlıklarımızı Çinli arkadaşım için yaptık. İzmit’i ve İstanbul’u gezdireceğiz. Çok mutluyum, arkadaşımla eğlencesi bol vakit geçireceğimize inanıyorum” dedi.

“İLK DEFA BİR TÜRK ARKADAŞIM OLDU”

Çin’den Kocaeli’ye gelen Tianhao Wu da, “İlk defa Türkiye’ye geliyorum. İlk defa bir Türk arkadaşım oldu ve ilk defa 23 Nisan ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na katılıyorum. Çok heyecanlıyım. Türk öğrencilerin çok kibar olduğunu düşündüm, çünkü arkadaşım bana çiçek verdi. Bizim ülkemizde çocuk bayramını sadece kendi ülkemizdeki çocuklar kutluyor. Ama Türkiye’de bunu bütün aileler, çocuklar ve öğretmenler yani herkes kutluyor. Bu beni çok mutlu etti. Türkiye’de bulunduğum için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

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