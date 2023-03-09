7 Bin Çiftçiye 25 Milyon TL Değerinde 2 Bin Ton Gübre

Kocaeli'de "2023 Zirai Gübre Desteklemesi Projesi" çerçevesinde meyve yetiştiriciliği yapan 7 bin çiftçiye, 25 milyon lira değerinde yüzde 50 hibeli 2 bin ton organomineral gübre desteği veriliyor.





Kocaeli'de "2023 Zirai Gübre Desteklemesi Projesi" çerçevesinde meyve yetiştiriciliği yapan 7 bin çiftçiye, 25 milyon lira değerinde yüzde 50 hibeli 2 bin ton organomineral gübre desteği veriliyor.

Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi (TABİP), mazot, gübre, meyve fidanı, arıcılık ekipmanları, yem bitkisi tohumu, modern sera kurulumu ve sera naylonu başta olmak üzere çok sayıda projeyi gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da gübre desteğini sürdürüyor. Yaklaşık 25 milyon lira değerinde yüzde 50 hibe destekli 2 bin ton zirai gübre (organomineral gübre) desteğinden bu sene meyve üreticiliği yapan 7 bin çiftçi yararlanacak. Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen, Kocaeli’nin önemli kırsal kalkınma hamlelerinden biri olan proje çerçevesinde, özellikle fındık, ceviz, kiraz, armut, ayva gibi meyve yetiştiricilerine yönelik gübre desteği ile il genelinde bu yıl 80 bin dekar tarım arazisi desteklenecek.

Başvuru şartları

Yüzde 50 hibeli gübre desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, 2023 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgeleriyle meyve bahçesi alanlarına göre belirlenen yerlere müracaatlarını yapabilecek. Kandıra ilçesindeki çiftçiler, Kandıra Belediyesi Yeni Hizmet Binası’na, diğer ilçelerdeki üreticiler ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi’nin yeni hizmet binasındaki Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü’ne 17 Mart Cuma günü mesai bitimine kadar müracaat edebilecek.















İHA