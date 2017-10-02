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7 gündür kayıp

İzmit'te ikamet eden 68 yaşındaki alzheimer hastası yaşlı kadın 7 gündür aranıyor

7 gündür kayıp

02 Ekim 2017 Pazartesi 14:22

İzmit Kozluk Mahallesi Övül Tezişler Caddesi Esen Apartmanı'nda ikamet eden 68 yaşındaki Cemile Boncuk, yaklaşık 7 gün önce ayrıldığı evine geri dönmedi. Daha önce de benzer şekilde evinden ayrılarak kaybolan alzheimer hastası Cemile Boncuk’un bulunması için yakınları durumu polis ekiplerine bildirerek kentin çeşitli noktalarına ilanlar astı. Cemile Boncuk’u görenlerin polise ya da 0536 291 43 19 numaralı telefondan oğlu ile iletişime geçmeleri isteniyor.

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