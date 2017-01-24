GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

7 İlde Bylock operasyonu!

Kocaeli merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

7 İlde Bylock operasyonu!

24 Ocak 2017 Salı 16:56

 Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kadrosunda görevliyken meslekten ihraç edilen ve açığa alınan 33 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Kocaeli, İstanbul, Mardin, Samsun, Ardahan, Kayseri ve Bursa'da düzenlenen operasyonda, 18 zanlı gözaltına alındı. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü. Haklarında gözaltı kararı verilen 15 zanlıyı yakalama çalışmaları devam ediyor. AA

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
2. Alemlere Rahmet Kısa Film Yarışması Ödül Töreni 2. Alemlere Rahmet...
Bosna Hersek'te Devr-i Alem Bosna Hersek'te Devr-i...
GEBZE VE DARICA'DA TERÖRE TEPKİ EYLEMLERİ GEBZE VE DARICA'DA...
Anahtar Kelimeler
7 İlde Bylock Operasyonu!
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Şehidimizin Hayali Gerçek Olacak! Şehidimizin Hayali Gerçek Olacak!
Kocaeli'ye kar geri geliyor Kocaeli'ye kar geri geliyor
Son Hereke Halı tezgahı ve Kocaeli’nin ayıbı! Son Hereke Halı tezgahı ve Kocaeli’nin ayıbı!
İstasyon’a kapalı Pazar! İstasyon’a kapalı Pazar!
Nail Çiler Mesaj Yayınladı! Nail Çiler Mesaj Yayınladı!
Şehit Babası, Vali Güzeloğlu'nu Ziyaret Etti Şehit Babası, Vali Güzeloğlu'nu Ziyaret Etti
Yukarı Çık

Şehidimizin Hayali Gerçek Olacak!
Şehit Halisdemir’in gençlik merkezi hayali gerçek olacak.

Haberi Oku