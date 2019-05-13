7 Katlı Otoparkta Sona Doğru

Gebze ilçe merkezine 7 katlı otopark inşa ederek araçların park sorununu en aza indirmek isteyen Büyükşehir Belediyesi, hummalı çalışmasına devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’nin en işlek caddelerinden birine 7 katlı otopark kazandırmak için çalışmalarını hızla devam ettiriyor. Son katın tabliyesini dökmeye başlayan ekipler, inşaat çalışmalarını hummalı şekilde devam ettiriyor. Gebze Kızılay Caddesi’nde yapımına başlanan otopark, toplam 14 bin 890 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Projede ayrıca Kızılay Caddesi tarafında geri dolgu yapılıyor.

PERDE SU İZOLASYONU TAMAMLANDI

Büyükşehir Belediyesi’nin Gebze’nin en işlek caddelerinden biri olan Kızılay Caddesi’nde başlattığı 7 katlı otopark inşaatı iyice şekillendi. Yapının bodrum kat tabliye betonlarını bitiren ekipler, katların da tabliye betonlarını attı. Son katın tabliye beton işine başlayan ekipler en kısa sürede bitirileceğini belirtti. Kızılay Caddesi tarafında perde su izolasyonu tamamlayan ekipler, geri dolgu(oluşan yeraltı boşluklarının geri doldurulması işlemi) işlerine başladı.



497 ARAÇ KAPASİTESİNDE OTOPARK



3 bodrum kat, zemin ve 3 normal katın yer alacağı otopark toplamda 7 katlı olacak. Yapı, 497 araç kapasiteli olarak inşa edilecek. Ayrıca araç park yerlerindeki sensörler sayesinde, otopark girişinde hangi katlarda boşlukların olduğu görülebilecek.



KATLARA ASANSÖRLE ÇIKILACAK



7/24 kamera ve güvenlik sistemiyle kontrol edilebilecek olan otoparkta, 630 ve 800 kg kapasiteli iki asansörle katlara çıkılacak. Ayrıca otoparkta yeni nesil led aydınlatmalar, yangın detektör sistemi, yangın alarm sistemi, yıldırım koruma sistemi (paratoner) ve elektrik kesintilerinde kullanılacak jeneratör sistemi gibi donanımlar bulunacak.