GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

70 Yaşındaki Kişi İki Aylık Zorlu Tedavinin Ardından Kovid-19'u Yendi

- Hastalığı atlatan Mehmet Altuntaş: - "Bana bir şey olmaz demesinler. Bu hastalığı çeken bilir. İki ay hastanede tedavi gördüm. Bir nefes için dairemi verirdim" Kocaeli'de yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Altuntaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını iki aylık zorlu tedavi sürecinin ardından yenmeyi başardı.

70 Yaşındaki Kişi İki Aylık Zorlu Tedavinin Ardından Kovid-19'u Yendi

15 Şubat 2021 Pazartesi 16:10

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Hastanesinden taburcu olan ve Büyükşehir Belediyesine ait hasta nakil ambulansıyla evine getirilen Altuntaş, Kovid-19'a karşı duyarlı olunmasını istedi.  

Salgına karşı çok iyi korunmak gerektiğini vurgulayan Altuntaş, "Bana bir şey olmaz demesinler. Bu hastalığı çeken bilir. İki ay hastanede tedavi gördüm. Bir nefes için dairemi verirdim. Nefes almakta çok zorlandım. Allah kimseyi bu duruma düşürmesin. Doktorlarımız vesile oldu, Allah yaşamamıza izin verdi." ifadelerini kullandı. 

Altuntaş, hala yatakta olduğuna, ayaklarının titrediğine dikkati çekerek, "Yürüyemiyorum, vücudum cansız, ciddi baş dönmem var. Belediyemizden Allah razı olsun. Hastaneden alıp evime kadar beni getirdiler." açıklamasında bulundu.

Yakalandığı Kovid-19'u 10 günlük tedavi sonrası atlatan ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerince "Hasta Refakatçi Eğitimi" verilen eşi Şükriye Altuntaş da zor günler geçirdiklerini kaydetti.





AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Kovid-19 Tedbirlerine Uymayan 259 Kişiye Para Cezası Kovid-19 Tedbirlerine Uymayan 259 Kişiye Para Cezası
Salgın Döneminde Eve Kapanan Emekli Lokman Amca İki Kur'an-ı Kerim Yazdı Salgın Döneminde Eve Kapanan Emekli Lokman Amca...
Şehir Merkezindeki Otopark Şehir Merkezindeki Otopark
Gebze’deki Yüzme Havuzu Şekilleniyor Gebze’deki Yüzme Havuzu Şekilleniyor
Gebze’de Karla Mücadele Çalışmaları Gebze’de Karla Mücadele Çalışmaları
Polisin Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü belediye...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Kovid-19 Tedbirlerine Uymayan 259 Kişiye Para...
Kocaeli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 259 kişiye para cezası kesildi.

Haberi Oku