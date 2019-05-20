700 Personelle Bahar Temizliği

Yeşile ve doğaya önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeşillendirdiği alanların bakımlarını ihmal etmiyor. Bu kapsamda Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelindeki yeşil alanlarda tırpan ve mıntıka çalışmalarıyla bahar temizliği yapılıyor. Gerçekleştirilen bahar temizliğinde 700 personel görev yapıyor.



PARK BAHÇE VE DİĞER YEŞİL ALANLAR TEMİZLENİYOR

Çalışmalarını titizlikle yürüten Büyükşehir ekipleri; park, bahçe, bulvar, kavşak, otoyol ve karayolları kenarlarındaki yeşil alanlarda bahar temizliği yapıyor. Yeşil alanlardaki zararlı otları kesen ekipler aynı zamanda çöp ve diğer yabancı maddeleri toplayarak mıntıka temizliği yapıyor. Ayrıca sert zeminlerin süpürülmesi ve kanal temizliği çalışmaları da gerçekleştiriliyor.



TÜM İLÇELERDE ÇALIŞMALAR GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Mevsimin gelmesiyle birlikte yeşil alanlarda faaliyetlerine hız veren ekipler, kent genelinde büyümüş ve zararlı otları kesiyor. Ekiplerin titizlikle yürüttükleri temizlik çalışmaları il gelindeki tüm ilçelerde devam ediyor.