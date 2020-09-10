banner462
GÜNDEM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

800 Kandıra hat seferleri son buluyor

UlaşımPark, Kandıra sahil hatları olan 800C, 800K ve 800CK, 13 Eylül 2020 Pazar günü son seferini yapacak

800 Kandıra hat seferleri son buluyor

10 Eylül 2020 Perşembe 11:39

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark’ın işlettiği 800C, 800K ve 800CK hatları, son seferini gerçekleştirecek. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte 4 Temmuz’da başlayan seferler 13 Eylül 2020 Pazar günü sonlanacak.

 

AKTARMASIZ ULAŞTIRDI

800 Cebeci (800C), 800 Kerpe (800K) ve 800 Kerpe Cebeci (800CK), yaz mevsiminin gelmesi ile birlikte deniz sezonunun açılmasıyla gerçekleştirdiği seferleri ile tatilcileri Mavi Bayraklı sahillere aktarmasız ulaştırdı. Sahillere aktarmasız ulaşım gerçekleştiren bu 3 hattı, vatandaşlar popüler deniz otobüsleri olarak tanımladı. Hatlar, vatandaşların Kerpe, Kefken, Cebeci ve Kumcağız sahillerine konforlu ulaşımını sağlayarak bu yıl da görevini tamamladı.

 

VATANDAŞLARIN TERCİHİ OLDU

Hafta sonu 800K ve hafta içi 800CK hatları ile özellikle Miço Kadınlar Plajı’na gitmek isteyen kadınların tercih ettiği otobüs çok sevildi. Aktarmasız olması ile ön plana çıkan otobüsler, kadınlar plajına gitmek isteyen vatandaşların birinci tercihi haline geldi. Körfez ilçesinden başlayan yolculukla Kandıra Kadınlar Plajına kadar aktarmasız seyahat edilebilen otobüs, sıklıkla kullanıldı.


Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Talep eden kurumlara Covid-19 eğitimi veriliyor Talep eden kurumlara Covid-19 eğitimi veriliyor
FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı FETÖ operasyonunda 2 kişi yakalandı
Arazi yangını hurda araçlara sıçradı! Arazi yangını hurda araçlara sıçradı!
Minibüs devrildi; 3 yaralı Minibüs devrildi; 3 yaralı
Gebze'de makilik alanda çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi Gebze'de makilik alanda çıkan yangında 3 kişi...
"Karamürsel’de Ekilmeyen Tarım Arazisi Kalmasın"...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Talep eden kurumlara Covid-19 eğitimi veriliyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, talep eden kurumlara Covid-19 tedbirleri kapsamında eğitim semineri veriyor...

Haberi Oku