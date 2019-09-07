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800CK hattı seferleri sona eriyor

Hafta sonu 800K, 800C hat koduyla hafta içi 800CK koduyla vatandaşların sahillere ulaşımını sağlayan otobüsler, 8 Eylül’de seferlerini sonlandırıyor.

800CK hattı seferleri sona eriyor

07 Eylül 2019 Cumartesi 09:41

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. tarafından sezonluk olarak açılan hatlar 800C,800K 8 Eylül’de sona eriyor. Hafta sonu 800K,800C hat koduyla hafta içi 800CK koduyla vatandaşların mavi bayraklı sahillere ulaşımını sağlayan otobüsler, 8 Eylül’de son seferlerini yaparak sezonu kapatacak. Denize gitmek isteyen vatandaşların severek tercih ettiği otobüs 800CK, bu yıl toplamda 100 bin 459 yolcuyu mavi bayraklı sahillere ulaştırmayı başardı.

 

100 BİN 459 YOLCUYA HİZMET


800CK hattı en uzun hatlardan biri olarak ön plana çıkıyor. Aktarmasız olarak vatandaşların mavi bayraklı sahillere ulaşımını sağlayan otobüs, toplamda 268 bin 932 kilometre yol kat etti. Bu yıl 100 bin 459 kişiye ulaşım hizmeti sağlayarak sahillere ulaştıran otobüs hatları, halk tarafından beğeni ve takdir toplamayı başardı.

 

KADINLAR PLAJINA ULAŞIM SAĞLADI


Hafta sonu 800K ve hafta içi 800CK hatları ile özellikle miço kadınlar plajına gitmek isteyen kadınların tercih ettiği otobüs çok sevildi. Aktarmasız olması ile ön plana çıkan otobüsler, kadınlar plajına gitmek isteyen vatandaşların birinci tercihi haline geldi.

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